Legia chce Mendozę, Mendoza nie chce do Legii

Portal meczyki.pl poinformował, że Legia Warszawa zainteresowana zainteresowana jest ściągnięciem Stivena Mendozy . 28-letni Kolumbijczyk występuje obecnie w drugiej lidze francuskiej w Amiens. W tym sezonie skrzydłowy wystąpił w jedenastu meczach Ligue 2 i zdobył w nich cztery bramki. "Będzie jednak bardzo trudnym celem do sprowadzenia dla ekipy mistrzów Polski. (...) z tego co słyszymy, piłkarz na tę chwilę odmówił przyjścia do najlepszej drużyny PKO Ekstraklasy." - czytamy na meczyki.pl . Kolumbijczyk ma oferty z silniejszych lig i zamożniejszych lig.

A my kibice... - 3 minuty temu, *.37.37 Mamy dość tego cyrku,kibice,miasto natychmiast odkupiç naszá Legie! odpowiedz

Hahahahaah - 8 minut temu, *.37.37 Hahahahaah hehe ..... odpowiedz

WoLa - 10 minut temu, *.orange.pl mendoza chujoza odpowiedz

Alan - 14 minut temu, *.t-mobile.pl 2 liga francuska ma lepsza marke od Mistrza Polski..... to chyba nie wymaga komentarza odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 28 minut temu, *.t-mobile.pl Skrzydłowych jest do wzięcia I nie tylko na ta pozycję, ale należy mieć SZMAL, a u nas bliżej do bankructwa , aniżeli do normalności ,kluby z mniejszym budżetem nie mają z tym problemu ,A U NAS problem za problemem dług goni dług istna PARODIA w tak zasłużonym klubem odpowiedz

Kibolek - 32 minuty temu, *.telefonica.de MIODUSKI OSZUŚCIE LICHWIARZU WONT Z LEGII odpowiedz

Leśny Dziadek - 57 minut temu, *.orange.pl Ale obciach to wszystko, a to dopiero początek...Nie sądziłem, że będzie jeszcze gorzej, niż rok temu, ale się pomyliłem, i to bardzo...Aż strach pomyśleć co będzie za pół roku...

Proponuję wrzucić na tacę dużą sumę, bo tylko CUD uratuje klub przed bankructwem...

odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ci PANOWIE nie mają nawet dogadanych zawodników, tak działa u nas SKALTING istna PARODIA odpowiedz

123 - 1 godzinę temu, *.247.49 Tu potrzebny na wczoraj jakis arab ksiaze z bajki, co kupuje samograjki.

Inaczej nikt wartosciowy do nas nie przyjdzie. Brak kasy, brak renomy/wynikow na arenie europejskiej. Druzyna coraz starsza. Utalentowanej mlodziezy brak - oczywiscie mowa o takich zawodnikach, ktorzy moha wejsc do jedynki z dnia na dzien.

Lipa. odpowiedz

Leśny Dziadek - 56 minut temu, *.orange.pl @123: Wczoraj widziano w okolicach Łazienkowskiej Andrzeja Araba, komornika... odpowiedz

Borek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Mendoza jest mądry, bądź jak Mendoza odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Wiem że nie wiadomo kiedy wrócimy na trybuny ale bardzo na miejscu byłby teraz transparent na Żylecie "Kucharski wypier... z Legii". odpowiedz

Sobo(L)ew - 56 minut temu, *.centertel.pl @L: Co Ty chcesz od Kucharskiego?? On łatwi takich piłkarzy na jakich dostaje kasę od loczka a, że o e jesteśmy głęboko w dupie to i piłkarzy dobrych nie będzie. I powiem tak, że do póki prezesi (właściciele) będę się wpier..ac do pracy trenerów to my gówno osiągniemy w Europie, taka jest smutna rzeczywistość. odpowiedz

Sochaczew - 14 minut temu, *.tpnet.pl @Sobo(L)ew:

Zgadza się !

Dopóki nie zmieni się właściciel Legii to będzie takie dziadostwo jakie jest teraz !

Mioduski to zwykły hochsztapler. Przejął Legię, żeby na niej zarabiać. Nie interesuje go rozwój drużyny, tradycja i wizerunek klubu. On to wszystko ma gdzieś. Tak samo jak ma gdzieś kibiców, których co jakiś czas mami obietnicami stworzenia europejskiego średniaka. Wmawia kibicom, że:

- ma wizję rozwoju klubu;

- teraz trzeba oszczędzać, bo nie można tyle wydawać co prezes Leśnodorski;

- jak zbuduje Akademię Piłkarską to wszystko się zmieni i Legia stanie się drugim Ajaxem.

Mioduski ma tak to wszystko skalkulowane, żeby ns tym interesie nie stracić, a wydoić z niego ile się da! odpowiedz

Tomasz - 11 minut temu, *.tpnet.pl @Sochaczew : Szok, właściciel firmy chce na niej zarobić. odpowiedz

Pio - 1 godzinę temu, *.chello.pl A to Mendoza :) odpowiedz

KOPYTO Remiego - 1 godzinę temu, *.84.141 CZY jest opcja żeby się pozbyć Jendrzejczyka? odpowiedz

moguai - 1 godzinę temu, *.vtelecom.pl @KOPYTO Remiego:

Legia nie chce Jędrzejczyka Jędrzejczyk chce do Legii

odpowiedz

Pawełek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl A kto by chciał przyjść do klubu, który od czterech lat nie powąchał gry w Europie? odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com A ja chce sniadanie z Madison Ivy, tylko ze Madison nie chce sniadania ze mna.

Ale news... odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.113.189 @Krzeszczu: Ha ha to jest news niesamowity. Tak samo jak Puchacz chce Wieniawę ale Wieniawa nie chce Puchacza :):) odpowiedz

Wymiatacz1916 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl A kto to jest Puchacz? :D odpowiedz

Kruk - 17 minut temu, *.play-internet.pl @Wymiatacz1916: To taki niedorobiony ruchacz;) odpowiedz

