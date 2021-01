Wtorek zdecydowanie nie należał do najcięższych pilkarsko dni zgrupowania w Dubaju. Rano część drużyny miała regenerację po sparingu z Dynamem Kijów, a po południu zawodnicy stawili się w grupach w siłowni. Na boisko powrócą w środę, w czwartek czeka ich sparing z FK Krasnodar, a w piątek wyruszą w drogę powrotną do Warszawy. Fotoreportaż z meczu - 19 zdjęć Hagiego fot. Hagi / Legionisci.com

