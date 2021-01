Jędrzejczyk: Nowy trener sprzedaje nam swoją wiedzę

- Ogólnie lubię zimę, lubię pojeździć na sankach, więc fajnie będzie wrócić, ale z drugiej strony trochę szkoda, bo mamy tutaj idealne warunki do trenowania. Niektóre drużyny trenują w Polsce na mrozie, więc mamy trochę lepiej - mówi kapitan Legii Artur Jędrzejczyk . - Ćwiczymy nasze zachowania w obronie. Jest nowy trener, który chce sprzedać nam trochę swojej wiedzy, podpowiedzieć jak mamy zachowywać się w różnych sytuacjach. Cały czas to ćwiczymy, dziś rano trenowali sami obrońcy, to pomaga, bo możemy sobie dużo podpowiadać. Trener ma fajne pomysły, a my uczymy się tego. Myślę, że zmiany są zauważalne i przyniosą efekty. - Sanki przydadzą się w Bielsku-Białej? Sanki może jednak nie, bo w języku piłkarskim to ostry faul :). Powoli przygotowujemy się do tego meczu, choć jeszcze trochę czasu zostało.

Sim - 30 minut temu, *.88.36 Problem w tym ze Ty Jedza jestes odporny na wiedze odpowiedz

Tommybielany - 31 minut temu, *.148.89 Trener będzie sie starał ale co z tego jak Jedza ma swoje plany... odpowiedz

Dealer - 43 minuty temu, *.play-internet.pl Ale Artur umie sprzedawać. odpowiedz

Pacz - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl Jędza! Przestań grać rękami, nie wskakuj przeciwnikowi na plecy, po prostu nie fauluj. Masz przecież doskonałe warunki fizyczne. Mniej arogancji w rozgrywaniu piłki, więcej skupienia. odpowiedz

shaggy - 59 minut temu, *.6gnet.pl chlop 30 lat na karku i na snakach jezdzi odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.inetia.pl To co odwaliłes ze Stalą, cały czas psuje mi humor. Mam nadzieję, że szybko odejdziesz z Legii. Ten drugi zresztą też. odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.6gnet.pl @PLBBOY: chlopie to bylo z miesiac temu, masz problem z glowa :D odpowiedz

PLBBOY - 38 minut temu, *.inetia.pl @:): wiesz, to jest LEGIA WARSZAWA. Jeśli ty nie masz problemu z tym, że ktoś odwala coś takiego w tym klubie, to raczej ty masz coś z głową. Potrafię zrozumieć to, że w meczu z Karabachem, koleś objeżdża go jak tyczkę i ładuje bramkę. Potrafię zrozumieć wiele, ale takich genialnych zagrań "nędzy" jak w meczach ze Śląskiem, Wisłą, Stalą, zrozumieć nie potrafię i nie chcę. Nie płacz tylko później, jak przegramy mistrzostwo i dojdzie do kolejnego blamażu w pucharach. odpowiedz

:) - 8 minut temu, *.t-mobile.pl @PLBBOY: wrzuć na luz bo ten jad trzymany tak długo ma zły wpływ odpowiedz

Żenada - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jędza weź się za siebie i powodzenia. odpowiedz

miki - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Tego meczu z Mielcem nie potrafię niestety wyrzucic z pamięci. Sorry, ale ta plama zostanie. Nawet przy tak dużych problemach kadrowych, chciałbym aby rozstanie ze środkowymi obrońcami z meczu ze Stalą odbyło się jak najszybciej. Pozdro. Tylko Legia odpowiedz

lob - 1 godzinę temu, *.chello.pl Na tego gościa już nie da się patrzeć...........To będzie wielki dzień, kiedy tego partacza i kupczyka nie będzie już w Legii........... odpowiedz

Miro - 3 godziny temu, *.com.pl No to teraz juz wiem co zrobi Jędza w meczu z Podbeskidziem. ostanie czerwona kartkę za saneczki. Trzeba iść o buka i postawić trochę kasy. odpowiedz

Gienek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl @Miro: Jędza zagra u buka a Wieteska pomoże mu na boisku. odpowiedz

lob - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Miro: z Podbeskidziem to Jędza może co najwyżej postawić kloca bo i tak nie zagra za kartki.............trzeba uważać tylko na tego jego "wybitnego" ucznia Wieteskę, żeby on czegoś nie zmajstrował.............. odpowiedz

Pawciu - 3 godziny temu, *.net.pl Michniewicz sprzedawal nie tylko wiedze... 811 polaczen do "Fryzjera" !! odpowiedz

Luk - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Pawciu: To już 811? odpowiedz

Kibolek - 3 godziny temu, *.komputersat.pl Jest u nas stary stoper Jędrzejczyk który chce sprzedać jeszcze nie jeden mecz . odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Jeden że słabszych piłkarzy, a to co zrobił w meczu z Mielcem to mistrzostwo świata a tak wogole każde wejście to u niego faul ,piłkarz wiekowy spóźnia się, fauluje trzeba czy nie trzeba PORA pożegnać tego PANA, wolny jak wóz z węglem,brak odpowiedzialnisci Po prostu aut pl odpowiedz

Pawełek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Nowy trener sprzedaje wiedzę a Jędrzejczyk gra u buka i sprzedaje mecze. Albo jest tak naćpany w czasie meczu, że nie wie co robi. odpowiedz

Legion63 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Nowy trener sprzedaje nam swoją wiedzę a ja sprzedaję mecze ewentualnie jestem już bardzo słabym piłkarzem! W obu przypadkach panu już dziękijemy i kropka. odpowiedz

Siema - 4 godziny temu, *.18.56 Cdn. Którą ja sprzedam u buka odpowiedz

