Futsal

PP: Legia Warszawa 3-3, k. 3-5 AZS UW Wilanów

Niedziela, 24 stycznia 2021 r. 19:12 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 1/32 finału futsalowego Pucharu Polski Legia Warszawa przegrała z ekstraklasową drużyną AZS UW Wilanów. Do wyłonienia zwycięzcy konieczna była dopiero seria rzutów karnych, którą lepiej wykonywali goście. Spotkanie od samego początku było bardzo zacięte i wyrównane. Legioniści objęli prowadzenie w 18. minucie po bramce Mateusza Olczaka. Po przerwie mocniej zaatakowali rywale i w 25. minucie doprowadzili do wyrównania za sprawą Norberta Dregiera. Ten sam zawodnik zdobył drugą bramkę dla zespołu gości.



Fotoreportaż z meczu - 52 zdjęcia Woytka



Cała druga połowa przebiegała pod dyktando AZS-u, ale znakomicie w bramce spisywał się Tomasz Warszawski. W samej końcówce po wycofaniu bramkarza "Wojskowym" udało się doprowadzić do wyrównania po strzale Mariusza Milewskiego na 39 sekund przed końcową syreną. W drugiej części dogrywki legioniści mieli sporo szczęścia - zmierzającą do bramki piłkę w ostatniej chwili wybił Michał Szymczak. Chwilę później gospodarze doprowadzili do remisu 3-3. Konieczne były rzuty karne. Niestety, Grzegorz Och pomylił się przy swoim strzale i to AZS UW Wilanów może cieszyć się z awansu do kolejnej rundy.



PP: Legia Warszawa 3-3, k. 3-5 (1-0, 1-2, d. 1-1) AZS UW Wilanów

1-0 17:30 Mateusz Olczak

1-1 24:05 Norbert Dregier

1-2 32:52 Norbert Dregier

2-2 39:21 Mariusz Milewski

2-3 44:02 Igor Sobalczyk

3-3 46:32 Krzysztof Jarosz



Legia: 16. Tomasz Warszawski - 9. Paweł Tarnowski, 11. Bartłomiej Świniarski, 19. Adam Grzyb, 21. Grzegorz Och

Rezerwa: 88. Adam Świątkowski - 14. Krzysztof Jarosz, 17. Buzurghmer Yusupov, 23. Mateusz Olczak, 27. Konrad Rusiecki, 49. Michał Szymczak, 81. Mariusz Milewski



AZS: 25. Kamil Wójcik - 7. Jakub Nahorny, 10. Denys Lifanov, 15. Radosław Marcinkowski, 29. Norbert Dregier

Rezerwa: 1. Marcin Mianowicz - 4. Nikodem Starek, 11. Bartosz Przyborek, 14. Radosław Szymonek, 17. Maciej Pikiewicz, 19. Tomasz Żebrowski, 18. Bartosz Żebrowski, 21. Igor Sobalczyk



żółte kartki: Krzysztof Jarosz - Tomasz Żebrowski



Fotoreportaż z meczu - 52 zdjęcia Woytka