Środa jest przedostatnim pracującym dniem podczas zgrupowania w Dubaju. Drużyna skupia się na pracy nad taktyką, dlatego też sztab rozdzielił treningi dla grupy defensywnej i ofensywnej. Rano na boisku stawili się gracze z tylnej formacji i blisko dwie godziny pracowali pod okiem Alessio de Petrillo . Fotoreportaż z meczu - 20 zdjęć Hagiego Obrona Legii ma stanowić większy monolit i skuteczniej blokować ataki rywali. - Nowy trener chce sprzedać nam trochę swojej wiedzy, podpowiedzieć jak mamy zachowywać się w różnych sytuacjach. Ma fajne pomysły, a my uczymy się tego. Myślę, że zmiany są zauważalne i przyniosą efekty - powiedział po zajęciach Artur Jędrzejczyk . Indywidualnie nadal ćwiczy Joel Valencia , zabrakło natomiast Mateusza Wieteski . Zajęciom przyglądali się prezes Dariusz Mioduski , dyrektor sportowy Radosław Kucharski i członek zarządu Tomasz Zahorski . Trening dla graczy ofensywnych rozpocznie się o godzinie 16:30 miejscowego czasu. fot. Hagi / Legionisci.com

666 - 6 minut temu, *.edu.pl A ten dalej paraduje w tych okularach słonecznych, rozumiem zrobili sobie wakacje, po co transfery, przecież damy radę bez napastnika i skrzydłowego, jest Lopez, Hołownia są młodzi "zdolni"... odpowiedz

Remino - 40 minut temu, *.orange.pl porozumiewają się w języku Esperanto czy w migowym ? odpowiedz

Lipa - 49 minut temu, *.chello.pl Jak będą takie babole robić jak ze Stalą to żelazny list będzie potrzebny dla niektórych. odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Żelazna defensywa... ...eeeee... ... BUHAHAHA...!!! odpowiedz

