Siatkówka

Legia Warszawa 3-1 MOS Wola Warszawa

Sobota, 23 stycznia 2021 r. 20:02 Hugollek, źródło: Legionisci.com

W meczu 15. kolejki II ligi siatkówki Legia Warszawa wygrała 3-1 z MOS-em Wola Warszawa. Jest to piętnasta wygrana "Wojskowych" w piętnastym meczu tego sezonu. Do końca fazy zasadniczej legionistom pozostały trzy spotkania.



Kolejny mecz podopieczni Mateusza Mielnika rozegrają za tydzień w Międzyrzecu Podlaskim.



II liga: Legia Warszawa 3-1 MOS Wola Warszawa

Sety: 25-20, 30-32, 25-17, 25-16





PRZYPOMINAMY O ZBIÓRCE!

Trwa zbiórka na artroskopię kolana Daniela Rosy, wieloletniego zawodnika siatkarskiej Legii. W kilka dni udało się zebrać blisko połowę potrzebnej kwoty. Wszelkie szczegóły o trudnej sytuacji legionisty znajdziecie tutaj.



Zbiórka na artroskopię



- Bardzo się ucieszyłem, jak dowiedziałem się, że będzie zbiórka dla Daniela Rosy. On jest tutaj od początku. Próbował walczyć i zaciskał zęby żeby trenować i pomóc zespołowi. Chociażby za to należy mu się pomoc, a widzę, że idzie to w bardzo dobrym kierunku. Brawo dla prezesów, że taki pomysł powstał. Mam nadzieję, że te pieniądze pomogą mu, operacja będzie jak najszybciej i wróci do grania. Daniel ma legijne serducho, widać to po jego zachowaniu i emocjach jakie przeżywa. Mimo że nie może trenować to cały czas jest z zespołem - powiedział trener Mateusz Mielnik.



Centrum informacji o siatkarskiej Legii -> legionisci.com/siatka