Koszykówka

Arka Gdynia 83-92 Legia Warszawa

Sobota, 23 stycznia 2021 r. 21:51 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 23. kolejki Energa Basket Ligi Legia Warszawa wygrała 92-83 na wyjeździe z Arką Gdynia. Jest to szesnaste zwycięstwo Legii w obecnym sezonie. Aż 35 punktów zdobył Lester Medford.



Pierwsza kwarta była dość wyrównana. Legioniści przez krótki moment prowadzili pięcioma punktami, ale po dziesięciu minutach na tablicy widniał wynik 16-15 dla Legii. Drugą część lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy odskoczyli na 4 oczka, ale "Zieloni Kanonierzy" szybko odrobili te straty i konsekwentnie powiększali prowadzenie. Do szatni schodzili z przewagą 9 punktów (44-35).



Po zmianie stron przez kilka minut utrzymywali bezpieczną przewagę, ale w końcówce trzeciej kwarty do głosu doszli gdynianie i prowadzili do remisu 61-61. Decydujące dziesięć minut lepiej rozpoczęli goście, którzy po czterech trafieniach Morrisa i trójce Karolaka odskoczyli na 5 punktów. Sześć minut przed końcem meczu przewaga urosła do 10 punktów (76-66). Gospodarze nie składali broni i gdy pozostawały 53 sekundy mieli 5 punktów straty, ale nie zdołali dogonić Legii.



Kolejny mecz podopieczni Wojciecha Kamińskiego rozegrają we własnej hali w piątek, 29 stycznia o 17:35 z Polpharmą Starogard Gdański.



PLK: Arka Gdynia 83-92 Legia Warszawa

Kwarty: 15-16, 20-28, 26-17, 22-31



Arka Gdynia [punkty, za trzy]

11. B. Wołoszyn 22 (3)

34. A. Hrycaniuk 16

8. F. Dylewicz 15 (3)

77. I. Wadowski 11

32. K. Vragović 2

---

21. M. Witliński 9

2. M. Kaszowski 3 (1)

3. J. Kobel 3 (1)

0. M. Kołodziej 2

9. M. Malczyk 0

23. M. Kowalczyk 0

5. M. Pluta -



Legia Warszawa [punkty, za trzy]

8. L. Medford Jr 35 (3)

24. J. Morris 26 (1)

3. J. Karolak 15 (4)

14. G. Kulka 5

33. E. Watson 1

---

5. N. Neal 5

31. G. Kamiński 3 (1)

15. A. Linowski 2

91. D. Wyka 0

2. B. Didier-Urbaniak -

99. J. Sadowski -



Komisarz: R. Kuczyński

Sędziowie: W. Liszka, D. Ottenburger, T. Trojanowski



Mecz bez udziału publiczności.



