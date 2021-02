Biblioteka legionisty: Warszawa Perła Północy

Kilka lat temu ukazała się książka Marii Barbasiewicz zatytułowana "Warszawa Perła Północy". Książka przedstawia nasze miasto w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Dowiadujemy się z niej nie tylko o architekturze i problemach ówczesnej ludności stolicy, ale również o rosnącym zaludnieniu Warszawy, poszerzaniu jej granic o kolejne dzielnice, budowie nowych szkół. Autorka w książce bierze na tapetę właściwie wszystkie aspekty życia. Dowiadujemy się, jakie działały kina, teatry, i inne ośrodki kultury i kto do nich chodził. Poznajemy tytuły prasy codziennej, tygodników i miesięczników, najbardziej popularnych aktorów teatralnych czy muzyków. Nie brakuje również informacji nt. ówczesnych gangsterów, którzy wymuszali haracze i prowadzili różne "ciemne" interesy. Pozycja okraszona jest licznymi fotografiami z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zobaczyć na nich możemy powstające nowe budynki, wyburzane porosyjskie cerkwie, a także widzimy jak wielkim zainteresowaniem warszawiaków cieszyło się plażowanie nad Wisłą czy też wycieczki statkiem. W książce nie zabrakło również rozdziału poświęconego sportowi, który był ważny dla mieszkańców stolicy. "Większość warszawiaków nie uprawiała czynnie sportu, ale prawie wszyscy lubili obserwować sportową rywalizację. Mecze piłkarskie rozgrywane na stadionach klubowych przyciągały rzesze kibiców. W 1936 roku podczas meczu piłkarskiego Polska - Niemcy, rozgrywanego na stadionie Legii, padł rekord frekwencji - przyszło około 40 tys. widzów; mecz zakończył się wynikiem 1:1" - czytamy. Znajdziemy w środku kilka fotografii przedstawiających zawodników Legii oraz legijne tereny - tenisistę Popławskiego podczas międzynarodowych mistrzostw Warszawy na kortach Legii, tłum kibiców na meczu Polska - Węgry z 27 sierpnia 1939 roku, rozgrywanego na naszym stadionie, fotografię z derbów Legia - Polonia z 1931 roku, na której widać m.in. Stanisława Skwarczyńskiego, Henryka Martynę, Alfreda Nowakowskiego i Zygmunta Jesionkę. Ponadto zamieszczone zostało zdjęcie z meczu hazeny (czeskiej piłki ręcznej) w wykonaniu kobiet, na bocznym boisku Legii. "Bardzo modny był elegancki i ekskluzywny tenis. Zawodnicy grali z wdziękiem, ubrani w białe stroje: panowie - w długich spodniach, koszulkach i kamizelkach, panie - w białych bluzkach i układanych spódniczkach. Tenis był widowiskowy, co widać na zdjęciach z Międzynarodowych Mistrzostw Warszawy w Tenisie Ziemnym rozgrywanych na kortach Wojskowego Klubu Sportowego Legia przy ulicy Myśliwieckiej" - pisze autorka opisywanej książki. Tytuł: Warszawa Perła Północy Autor: Maria Barbasiewicz Wydawnictwo: PWN Rok wydania: 2014 Liczba stron: 256 Cena okładkowa: 89 zł Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty .

