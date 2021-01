LIVE!: Legia - Krasnodar

O godzinie 14 na boisku Jebel Ali Sports Center odbędzie się sparing Legii z rosyjską drużyną FK Krasnodar. Szczegółowe bieżące informacje na temat przeciwnika znajdziecie tutaj . Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! z Dubaju. Kursy na mecz z Fortunie Kurs na wygraną Legii wynosi 2,76 , a na zwycięstwo Rosjan 2,20 . Legioniści raz w historii grali z FK Krasnodarem. W sparingu rozegranym w Hiszpanii zremisowali 1-1. W Fortunie można obstawiać ile bramek lub wytypować dokładny wynik tego starcia. Oficjalny sponsor Legii Warszawa przygotował specjalną ofertę dla nowych graczy: Pierwszy zakład do 200 PLN bez ryzyka, bonus od pierwszego depozytu aż 2000 PLN + 20 PLN bonusu a rejestrację. Szczegóły oferty TRANSMISJA TV Transmisję z pierwszej połowy meczu przeprowadzi stacja TVP Sport. Całe spotkanie dostępne będzie natomiast w internecie na sport.tvp.pl oraz na kanałach facebooku TVP Sport.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Krzeszczu - 11 minut temu, *.bredband2.com Velencia, poza opalenizna, totalnie niewidoczny.... odpowiedz

(Л) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Легия - вперёд! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.