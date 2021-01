Zgrupowanie bez straty gola

Sędziowie

Główny: Michal Ocenas (Słowacja)

Asystent: Vachan Peter

Asystent: Peter Pekara



robochłop - 10 minut temu, *.orange.pl Baardzo wartościowy sprawdzan , zwłaszcza w pierwszej połowie- gdzie chyba zagra,ł możliwie najmocniejszy skład Krasnodaru...były duże kłopoty - ale też bez paniki w tyłach, piłka fajnie rozprowadzana od tyłu...bardzo dobry przeciwnik....w zasadzie w naszej lidze to chyba nikt nam się tak nie postawi.. odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 41 minut temu, *.t-mobile.pl Nasza młodzież to może melodia przyszłości, bo na dzisiaj wypożyczenie I niech próbują się ogrywać w innych zespołach o ile ktoś się skusi I dostaną angaz odpowiedz

(L) - 45 minut temu, *.play-internet.pl Transferów zero ,kaleki pojechały do Dubaju się zgrywać.Pół zespołu nie gotowe na 90 minut a znając nasz sztab medyczny to po pierwszych 3 meczach będzie 8 z kontuzjami.Prezes weźmie w lutym jak już liga ruszy ze 3 tych co w okienku styczniowym nikt ich nie chciał ,będą się zgrywać i szykować na pełne 90 minut przez następne 9 miesięcy a Loko ........zmieni trenera jak nie będzie mistrza albo pucharów .



I tak co roku odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de Valecia jest w Legii od pół roku i do dzisiaj nie jest gotowy zagrać 90 minut. odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Na Śląsku w Bielsku-Białej Jedrzejczyk i Wieteska dadzą popis umiejętności obronnych faken. odpowiedz

Antytroll - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Władeczek: Słaba prowokacja z tym Śląskiem, trollu. odpowiedz

Matigol - 1 godzinę temu, *.coriant.com @Antytroll: Jeśli miałeś na myśli to że rzekomo Władeczek pomylił się "geograficznie" to już Ci odpowiadam - nie pomylił się. Bo Bielsko Biała leży w woj. Śląskim. Chyba że miałeś na myśli coś innego to już inna sprawa. Każdy ma prawo do własnego zdania - on napisał to czego się obawia po ostatnich, ligowych popisach naszych stoperów. I ma rację bo Lewczuk/Jędza/Wieteska to tykająca bomba, bez względu na konfigurację w danym meczu. Więc był w swojej wypowiedzi realistą a nie prowokatorem. odpowiedz

CWKSiak - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Zobaczymy w Bielsku czego się nasze perełki nauczyły... odpowiedz

KasztanoRonaldo - 2 godziny temu, *.perfecteline.pl Mosor niestety jest gorszy nawet od astiza. Przeluzyc kontrakt i wypozyczyc do Radomiaka odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @KasztanoRonaldo: Liczyłem na więcej z jego strony nic nie pokazał w grze błąd za błędem zgadzam się z Tobą DOKŁADNIE jak piszesz odpowiedz

