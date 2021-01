Michniewicz: Było kilka fajnych akcji

- Przede wszystkim jesteśmy zadowoleni, że mieliśmy okazję zagrać z tak dobrą drużyną. Myślę, że pokazaliśmy się dobrze na tle zespołu z Krasnodaru, który za chwilę będzie grał w kolejnej rundzie Ligi Europy. Było kilka fajnych akcji w naszym wykonaniu. Oczywiście Krasnodar też swoje sytuacje stworzył. Było kilka problemów, są sytuacje przeciążeniowe. Wielu zawodników myślami jest już w domu. Niektórzy nie mogli zagrać. Ci, którzy zagrali, pokazali dobra grę, że można na nich liczyć i że możemy być zadowoleni, mimo że nie udało się wygrać. Było kilka momentów, w których mogliśmy się lepiej zachować - powiedział po sparingu z Rosjanami Czesław Michniewcz . - Były w tym meczu różne fazy. Były momenty, kiedy graliśmy wysoko pressingiem i nie pozwoliliśmy rywalowi rozgrywać swobodnie piłki. Kilka razy udało im się wyjść spod pressingu, a potem szybko zmieniali stronę, kierunek ataku i akcja nabierała tempa. Nam brakowało tego, że jak już udało się wyjść spod pressingu, nie było przerzutu. Wiatr troszeczkę utrudniał długie podania na drugą stronę, szukaliśmy krótszych podań, co trwało, a przeciwnik miał czas, żeby się ustawić. W drugiej połowie zmieniliśmy sposób grania, graliśmy szybciej, szybciej zmienialiśmy kierunek ataku, stąd też rodziły się sytuacje. - Bartek Kapustka jest bardzo ważnym zawodnikiem, daje dynamikę w grze. Marzy mi się, żeby tacy zawodnicy grali w środku, którzy popchną akcję do przodu, ale też Bartek zatrzymał kontrę z prawej strony w końcówce meczu. Szybko wrócił na pozycję prawej obrońcy. Dziś zagrali z Gwilią po 45 minut, bo są trochę zmęczeni. Niedługo zaczyna się liga i chcemy, żeby wszyscy byli zdrowi.

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

Super✨Coach - 28 minut temu, *.amazonaws.com Słabiutko,słabiutko...nic sie nie nauczyli na arabskiej ziemi,takie wczasy nie można łáczyć z trenowaniem....sorry za ortografie odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 55 minut temu, *.t-mobile.pl WALENCJA Gwila Mosor nie powinni być w tej kadrze Ja rozumie że są po obozie ale to co oni grają to żenada odpowiedz

Adam - 2 godziny temu, *.chello.pl No tak szczerze mówiąc (chociaż przyznam, że momentami musiałem bardziej skupiać się na pracy) to te akcje był, ale raczej po stronie Krasnodaru. odpowiedz

Luk - 1 godzinę temu, *..unassigned @Adam: uja tam widziałeś odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Luk: Zawsze lubię podyskutować z kimś na poziomie kto ma dobre argumenty. Uja nie widziałem, widziałem natomiast paralityczne próby wyprowadzenia piłka spod własnej bramki w pierwszej połowie. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.