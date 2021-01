Karbownik: To był niezapomniany czas, dziękuję!

Środa, 20 stycznia 2021 r. 22:00 Woytek

- Przyjeżdżając do Warszawy jako dzieciak, nie wiedziałem, jak potoczą się moje losy. Czułem wielką niewiadomą. Zastanawiałem się, czy to wyzwanie będzie warte tylu poświęceń. Dziś mogę śmiało powiedzieć, że był to niezapomniany czas, pełen wielu lekcji i radosnych i czasem tych gorzkich. Poznałem tutaj fenomenalne osoby, przyjaciół na całe życie! Spełniłem swoje marzenia! - tymi słowami Michał Karbownik pożegnał się na Instagramie z legijną społecznością.



- Poznawałem siebie każdego dnia, radząc sobie z trudnościami i ciesząc się sukcesami! Dziękuje bardzo każdemu, z kim mogłem przejść tę drogę. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy pomogli mi stać się tym Michałem Karbownikiem, którym jestem. LEGIA WARSZAWA to Wielki klub z najlepszymi Kibicami! Mogę tylko być dumny z każdego jednego razu, kiedy założyłem koszulkę z eLką na piersi! Nigdy tej przygody nie zapomnę! Dziękuję za wszystko Legio! Do zobaczenia! - dodał.