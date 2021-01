Młodzież: Legia U14 5-2 AP Żuri

Środa, 20 stycznia 2021 r. 21:43 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legioniści z zespołu U14 po raz drugi w ciągu ostatnich miesięcy zmierzyli się z uczestnikiem baraży o CLJ U15, Żuri Olsztyn. Za pierwszym razem górą byli zawodnicy z partnerskiego klubu Legii z Olsztyna, tym razem jednak legioniści wygrali 5-2. Podobnie jak poprzednio, spotkanie było ciekawe, toczone w szybkim tempie i obfitowało w okazje bramkowe z obu stron. O ile w pierwszej połowie legioniści w pewnym stopniu przeważali, o tyle po przerwie trwała kanonada z obu stron, a w pierwszych 20 minutach więcej okazji stworzyli sobie goście. Potem jednak do głosu doszli legioniści, którzy zdobyli dwa kolejne gole.



Mecz był bez wątpienia wartościowym doświadczeniem dla obu stron. W sobotę legioniści z rocznika 2007 zmierzą się w LTC z Widzewem.



Sparing: Legia U14 5-2 (3-1) AP Żuri Olsztyn U15 (06/7)

Gole:

0-1 1 min. Robert Malanowski

1-1 8 min. Alex Cetnar (as. Stanisław Gieroba)

2-1 19 min. Leon Falecki b.a. (po przechwycie)

3-1 36 min. Stanisław Gieroba (as. Alex Cetnar)

3-2 42 min. Piotr Telega

4-2 66 min. Igor Busz b.a. (po przechwycie)

5-2 75 min. Igor Busz (karny po faulu na Mateusz Różańskim)



Strzały:

I połowa - Legia 16 (9) - Żuri 7 (6)

II połowa - Legia 12 (8) - Żuri 17 (9)



Grano 40+45 minut



Legia: Jakub Misiewicz - Dawid Foks, Mikołaj Kotarba, Antoni Wasiak-Libiszowski, Maciej Jaroszewski, Alex Cetnar, gr. testowany, Kuba Solecki, Leon Falecki, Konrad Kraska, Stanisław Gieroba, Leon Ziętek, Kuba Nawrocki, Sebastian Baranowski, Maciej Jeleński, Aleks Płoszka, Mateusz Różański, Igor Busz

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko