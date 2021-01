Legia w Dubaju

Lewczuk: Wszystko zweryfikują mecze

Czwartek, 21 stycznia 2021 r. 08:39 Hagi, źródło: Legionisci.com

- W teorii można dużo mówić, że poprawiło się jedno lub drugie, a potem przychodzi mecz i dopiero wtedy można wyciągnąć wnioski. Mam nadzieję, że tę poprawę będzie widać po pierwszych spotkaniach. Daleki jestem od tego, by przed głównym sprawdzianem, czyli meczami, mówić o co się poprawiło, bo później bywa różnie. Wierzę, że będziemy lepsi - mówi Igor Lewczuk.



- Pogodę do treningów i gier mieliśmy bardzo dobrą, nie można na nic narzekać. A taktyka? Nie można mówić, że mieliśmy rzeczy, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia. Każdy trener ma natomiast swoją organizację gry, swoje założenia, które drużyna musi stosować. Chodziło więc o doskonalenie przesuwania, pozycji gdy to przeciwnik ma piłkę. Te elementy były praktycznie cały czas przypominane.



- Słyszałem, że mrozy w Polsce mijają, ale myślę, że nawet jakby były, to w przeszłości grało się w takich warunkach, więc nie byłoby to jakimś wielkim problemem czy wymówką.