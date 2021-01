Futsaliści Legii wznawiają rozgrywki

Po ponad miesięcznej przymusowej przerwie do gry wracają futsaliści Legii Warszawa. W najbliższą niedzielę o godzinie 17 rozegrają przełożone spotkanie 1/32 finału Pucharu Polski z ekstraklasowym AZS-em UW Wilanów. Tydzień później o godzinie 14, w ramach 17. kolejki 1. PLF, legioniści podejmą Futsal Szczecin. Po raz ostatni zawodnicy Legii wyszli na boisko 18 grudnia. Przegrali wówczas 2-4 z LZS Dragonem Bojano. Późniejsze ligowe spotkania z AZS UG Gdańsk oraz KS Gniezno, a także pucharowe z AZS-em UW Wilanów zostały przełożone. "W związku z obecną sytuacją w kraju oraz brakiem decyzji o zniesieniu obowiązujących obostrzeń, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN podjął decyzję, że mecze 1 Ligi PLF grupa północna i południowa zaplanowane w terminie do 17 stycznia 2021 włącznie zostają odwołane" - informował PZPN. Najbliższe mecze: 24.01. godz. 17:00 - Legia Warszawa - AZS UW Wilanów (PP) 31.01. godz. 14:00 - Legia Warszawa - Futsal Szczecin

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.