29-31.01: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę w Bielsku-Białej piłkarze Legii rozegrają pierwsze w tym roku spotkanie ligowe. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią mecz odbędzie się bez udziału publiczności. W piątek na Bemowie koszykarze powalczą o 17. wygraną w sezonie zasadniczym, a mecz Legii z Polpharmą Starogard Gdański można obejrzeć w Polsacie Sport Extra. W sobotę siatkarze zagrają wyjazdowy mecz w Międzyrzecu Podlaskim. W niedzielę z kolei pierwszy od sześciu tygodni, meczu ligowy rozegrają futsaliści - transmisję od godziny 14:00 będzie można śledzić na FB futsalowej Legii. Rozkład jazdy: 29.01 g. 17:35 Legia Warszawa - Polpharma Starogard Gdański [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 30.01 g. 18:00 UKS Międzyrzecka Trójka - Legia Warszawa [siatka] 31.01 g. 13:00 Legia II Warszawa - Motor Lublin [LTC, boisko 6] 31.01 g. 14:00 Legia Warszawa - Futsal Szczecin [futsal, ul. Gładka 18] 31.01 g. 15:30 KS Kutno - Legia II Warszawa [kosz] 31.01 g. 16:45 FC Den Haag - Sparta Rotterdam 31.01 g. 17:30 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Legia Warszawa Młodzież: 30.01 g. 10:30 Hutnik Warszawa U-13 - Legia Warszawa U-13 [kosz, ul. Króla Maciusia 5] 30.01 g. 11:00 Legia U18 - Raków Częstochowa U18 [LTC, boisko 7] 30.01 g. 13:00 Legia U15 - Lotos Gdańsk U15 [LTC, boisko 7] 30.01 g. 15:00 Legia U14 - Lotos Gdańsk U14 [LTC, boisko 7] 30.01 g. 17:00 Legia U17 - Widzew Łódź U17 [LTC, boisko 7] 30.01 g. 19:00 Legia U16 - Widzew Łódź U16 [LTC, boisko 7] 31.01 g. 14:00 Legia U12 - Jaguar Gdańsk 09 [ul. Łazienkowska 3] 31.01 g. 16:00 Legia U13 - Jaguar Gdańsk 08 [ul. Łazienkowska 3] Drużyny Legii U11 (12:00-14:30) i U10 (15:00-17:00) uczestniczyć będą w festiwalu gier odbywającym się w niedzielę w LTC, z udziałem Widzewa, Varsovii i Korony Kielce. Zespoły wiodące poszczególnych roczników LSS tradycyjnie uczestniczyć będą w Mistrzowskiej Lidze Piłkarskiej na Ł3. Turniej barażowy juniorów starszych o awans do 1/4 finału MP U-19: 29.01 g. 16:30 Legia Warszawa U-19 - Akademia Koszykówki Komorów [kosz, ul. Koncertowa 4] 30.01 g. 12:30 Gim 92 Ursynów - Legia Warszawa [kosz, ul. Koncertowa 4]

LW - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl LEGIO walczymy i zgarniamy 3pkt ! Podbeskidzie B.B. 1-3 LEGIA !!! odpowiedz

LW - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl FC Den Haag 2-0 Sparta R. odpowiedz

LW - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl LEGIA II. 3-1 Motor L.! "L" !!! odpowiedz

Adam - 2 godziny temu, *.52.53 Hokej:

30.01.2021 14:30 GKS Stoczniowiec Gdańsk (ŻM) AH Legia Warszawa (ŻM)

31.01.2021 14:00 GKS Stoczniowiec Gdańsk (ŻM) AH Legia Warszawa (ŻM) odpowiedz

