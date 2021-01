Ostatni trening i testowa ewakuacja

W czwartkowe przedpołudnie legioniści przeprowadzili ostatni trening na zgrupowaniu w Dubaju. Przed nimi jeszcze tylko sparingowy mecz z rosyjską drużyną FK Krasnodar, który rozpocznie się o godzinie 14 czasu polskiego. Między treningiem a sparingiem legioniści musieli... ewakuować się z hotelu. W Jebel Ali Beach Hotel zawyły syreny alarmowe przyjechały służby medyczne, straż pożarna oraz policja, a wszyscy goście wyszli budynku. Fotoreportaż z treningu i ewakuacji hotelu - 24 zdjęcia Hagiego Okazało się, że to tylko standardowe ćwiczenia miejscowych służb i po kilkunastu minutach wszyscy wrócili do swoich pokojów. - To normalna procedura hotelowa, zespół został poinformowany dwa dni temu - wyjaśniła Izabela Kruk , rzecznik prasowa Legii. Wcześniej na boisku zawodnicy szlifowali założenia na dzisiejszy mecz. Sztab nie będzie mógł skorzystać z kilku kontuzjowanych zawodników. Ze składu wypadł Mateusz Wieteska , a w związku z tym, że w starciu z Podbeskidziem wykluczony jest występ Artura Jędrzejczyka z powodu żółtych kartek, obok Igora Lewczuka w obronie powinien zagrać dziś Ariel Mosór . Już teraz zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! z meczu Legia - Krasnodar prosto z Dubaju. Fotoreportaż z treningu i ewakuacji hotelu - 24 zdjęcia Hagiego fot. Hagi / Legionisci.com

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

MARKUS od 51 LAT Legia - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl JA proponuję środek obrony Pan prezes i PAN Kucharski za brak odpowiednich wzmocnień, To byłby duet bo mamy szeroką kadrę i ich słowa BRAWO Panowie odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 4 godziny temu, *.247.68 "obok Igora Lewczuka w obronie powinien zagrać dziś Ariel Mosór"

Czy to znaczy, że Mosór przedłużył już umowę? odpowiedz

Redakcja (Legionisci.com) - 4 godziny temu, *.legionisci.com @vadisodjidjiaofoe: Mosór ma aktualnie ważną umowę z Legią, ale o przedłużeniu nie było żadnego komunikatu. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 3 godziny temu, *.247.68 @Redakcja (Legionisci.com): w poprzednim meczu nie grał i były jakieś plotki, że ojciec chce dla niego gwiazdorskiego kontraktu. Stąd moje pytanie, bo z tego by wynikało, że chyba jakieś negocjacje się toczyły. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 3 godziny temu, *.247.68 @vadisodjidjiaofoe: czas najwyższy na jakieś negocjacje, bo umowę ma do czerwca. odpowiedz

Kolko - 3 godziny temu, *.chello.pl @vadisodjidjiaofoe: z tego co wiem jest zapis w kontrakcie że jak rozegra ileś minut w pierwszej drużynie to automatycznie kontrakt się przedłuży. Jeśli do tego nie dojdzie wątpię żeby dogadali się w inny sposób bo tata Ariela jest wyraźnie niezadowolony z pozycji syna w zespole i tego w jaki sposób jest wprowadzany i traktowany przez sztab szkoleniowy, dawał temu swój wyraz w ostatnim wywiadzie odpowiedz

lob - 2 godziny temu, *.chello.pl @Kolko: Mosór musi zagrać 300 minut i dopiero wtedy Legia może automatycznie z nim przedłużyć kontrakt o jeden rok. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.