Wybory kapitana drużyny

Komentarze (16)

+ dodaj komentarz

dodaj

WL - 21 minut temu, *.tpnet.pl Kapitanem powinien byc Luguinhas najlepszy pilkarz "LEGII" !!! odpowiedz

Książę Nocy - 41 minut temu, *.inetia.pl Ku*wa co to za kandydatury? Dla mnie naturalnym kapitanem byłby Luqi. Ciągnie tą drużynę prawie co mecz i jak wchodzi w dryblingi i mija jak slalomowe tyczki rywali, to nawet wygląda jakby prowadził jazdę kawaleryjską. odpowiedz

Władeczek - 51 minut temu, *.netfala.pl Jędrzejczyk i Wieteska jako kapitan po meczu z Mielcem to chyba faken jakaś parodia. W sumie to wieprzak na bramce też nie nadaje się na kapitana ale z braku laku... wieprzak też kapitan. odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Uważam dosyć parodi z naszym kapitanem bo nie zasługuje żeby piastował ta funkcję ARTUR Boruc I nie ma konkurenta odpowiedz

ma(L)izna - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wieteska, to jakiś żart? odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Tylko Artur. odpowiedz

Agra - 1 godzinę temu, *.120.169 A moim kandytatem jest Wszolek. odpowiedz

WETERAN - 2 godziny temu, *.chello.pl Bardzo słuszna decyzja. Kapitan narzucany przez trenera to natychmiastowa okazja do podziałów w szatni - że ktoś jest pupilkiem, a ktoś inny nie lubiany przez sztab. Niech sami piłkarze wybiorą gościa, który ma największą charyzmę. odpowiedz

Karol - 2 godziny temu, *.orange.pl W ankiecie przydałaby się jeszcze opcja "Artur" :-) odpowiedz

Praga - 2 godziny temu, *.chello.pl Młoda szóstka graczy, która z nami przyjechała nie będzie głosować, bo jest za krótko, by decydować o tym, kto będzie stanowił trzon zespołu. Demokracja po polsku. odpowiedz

WETERAN - 2 godziny temu, *.chello.pl @Praga: A bierzesz pod uwagę fakt, że po zgrupowaniu mlodziaki wrócą do drugiej drużyny? Że nie będą na co dzień z pierwszą ekipą? To tak, jakby kuzyn ze Zgierza, który wpadł do ciebie na tydzień, miał decydować, co będziesz jadł przez najbliższy kwartał. odpowiedz

Prazanin - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Praga: dokładnie tak, decydują Ci co graja....a nie chłopaki na stażu, ktorzy lada momeny wrócą do dwójki lub pójdą do innych klubow.....demokracja po polsku:)...włącz TVN odpowiedz

Prazanin - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Prazanin: miało być wyłacz TVN :) odpowiedz

Tagi - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Prazanin: włącz myślenie. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Generalnie to mam wrażenie, że Michniewicz ma mało do powiedzenia w szatni. Jakby był charakterny to by powiedział tak: "Jędza nie będzie kapitanem bo nie prezentuje wystarczającego poziomu sportowego by pełnić tę funkcję. Kapitanem będzie Artur Boruc." odpowiedz

lob - 2 godziny temu, *.chello.pl Mam nadzieję, że tego błazna powtórnie nie wybiorą...Boruc na kapitana !!!!!!!!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.