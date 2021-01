Pływanie

Jan Kozakiewicz walczy o igrzyska i pakiet sponsorski

Piątek, 22 stycznia 2021 r. 08:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodnik sekcji pływackiej Legii Warszawa, Jan Kozakiewicz, który pod koniec 2019 roku został mistrzem Polski na 50 metrów stylem klasycznym, ustanawiając przy tym rekord Polski w tej konkurencji wśród młodzieżowców, przygotowuje się obecnie do kwalifikacji do tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Nasz zawodnik bierze jednocześnie udział w konkursie, w którym filmik z największą ilością "lajków" na YouTubie wygrywa potężny pakiet sponsorski - dla Kozakiewicza to spora szansa na wsparcie i lepsze przygotowanie do najważniejszych dla wszystkich sportowców zawodów.



Jak możecie pomóc pływakowi Legii? Wystarczy, że "polajkujecie" poniższy film: