Legia w Dubaju

Gwilia: Zagraliśmy dobry mecz

Czwartek, 21 stycznia 2021 r. 18:00 Woytek, źródło: Legia Warszawa

- Podczas sparingów na obozie nie myślimy o wyniku. Najważniejsze jest dla nas wykonywanie rzeczy, nad którymi pracujemy na treningu, by przełożyć je odpowiednio na mecze. W spotkaniu z Krasnodarem mieliśmy sporo okazji do strzelenia bramki i myślę, że zagraliśmy dobry mecz. FK Krasnodar to bardzo dobra drużyna, która grała ostatnio w Lidze Mistrzów - mówi Walerian Gwilia.



- W naszej grze były dobre momenty i pewne momenty do poprawienia. Musimy pracować dalej i przygotowywać się do pierwszego meczu w lidze.



- Na obozie ciężko pracujemy, więc pod koniec pojawia się zmęczenie. Dlatego trenerzy podjęli decyzję żebym dziś z Bartkiem Kapustką rozegrał tylko po 45 minut.



- Na szczęście jak wrócimy do Polski nie będzie już dużych mrozów, ale to normalna sytuacja gdy zimą wraca się z obozu w ciepłym kraju. Szybko się zaadaptujemy i będziemy gotowi.