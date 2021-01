Urazy Skibickiego i Kante

W ostatnim sparingu na obozie w Dubaju nie zagrał Kacper Skibicki . Młody pomocnik doznał urazu kolana w starciu z Dynamem Kijów. Na razie noga jest opuchnięta i dopiero po powrocie do Polski zawodnik przejdzie dodatkowe badania rezonansem, które pozwoli określić jak poważna jest sytuacja. Ponadto w środę urazu podczas zajęć nabawił się Jose Kante . Gwinejczyk, który trenuje w Legia Training Center z drugą drużyną po tym jak nie wypalił jego transfer do Chin, naciągnął więzadło poboczne w kolanie.

Obcy - 2 minuty temu, *.t-mobile.pl Kante to na drugie powinien mieć kontuzja. odpowiedz

Soon - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Wyp.....aj z Legii nie szanujący barw pajacu! odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kante nie ma czego szukac w Legii. Osobiscie mu wybaczylem ,,blad,, z koszulka, ale rozumiem tych kibicow, ktorzy my tego nigdy nie wybacza. To sa sprawy honoru barw klubowych. odpowiedz

Grzegorz - 3 godziny temu, *.skyware.pl Jeżeli Kante - to tylko kontuzja. odpowiedz

WF - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Kante ha ha ! Liga zaraz rusza więc pora już zacząć symulowac. Won pajacu z Legii ! odpowiedz

Po(L)ubiony - 4 godziny temu, *.chello.pl Kante, to niech się położy na OIOM, bo najdrobniejszy kontakt z materią, powoduje u niego kontuzję. Nie chce słyszeć o tym pa....cie! odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Legia się sypie miała się rozwijać a powoli się zwija , szkoda że nie da się zatrudnić więcej dyrektorów i doradców I to by było wzmocnienie , Mamy szeroką kadrę jak mówi prezes , chyba z tymi decydentami a blisko połowa składu jest do wymiany na już, Panowie może my gramy w innej lidze a wejście do pucharów dadzą nam z urzędu, bez eliminacji powodzenia odpowiedz

kalosz - 2 godziny temu, *.mm.pl @MARKUS od 51 LAT Legia : moze prezesowi chodziło o szeroką kadre doradców i roznych innych sztabów a niezawodników:) skoro trener na lata...(czyt.do lata... ) :) odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @kalosz: On sam nie wie co mówi a mało tego żyje w przekonaniu że dobrze wszystko robi i że w Legii jest okej , Po prostu już dawno się pogubił z tymi doradcami I dyrektorami Z NIMI no pewno do Europy I do pucharów nie dostanie się i z ta marna kadra , A ten 3 puchar to dawne Intertoto najsłabszy z możliwych ale z kim I z czym jak kadra z łapanki, kto nie INWESTUJE TEN SIĘ cofa a u nas tak jest odpowiedz

ding - 4 godziny temu, *.chello.pl A co z tymi transferami do klubu, co zapowiadał Kucharski?

odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @ding: Jeden wybral inny klub, drugi sie rozmyslil, a trzeci do dzisiaj nie przestal sie smiac z oferty... odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Leśny Dziadek: Ja pamiętam takie czasy że LEGII się nie odmawialo wręcz przeciwnie a teraz doszliśmy do tego że my nie traktujemy ich poważnie a oni nas Obecnie Leszek najlepiej płaci I nie mają problemu odjechali nam przykre to jest ale o takiej Legii nie marzyłem tak zasłużonym klub powinien co roku grać w pucharach odpowiedz

SEBO(L) - 31 minut temu, *.centertel.pl @ding: tych trzech od tapety,o których mówił dyrektor? To Ukraińcy,co mu chałupę remontują... odpowiedz

ANTYzygo - 5 godzin temu, *.vectranet.pl będziecie jeszcze żałować Kante, będziecie. Idioci. odpowiedz

Dom_Rembsky - 4 godziny temu, *.chello.pl @ANTYzygo: na razie to żałuje że kiedykolwiek tu przyszedł, ale jak widać po tym wpisie pożytecznych idiotów nie brakuje i jak ktoś im pluje w twarz to udają że deszcze pada, można i tak odpowiedz

ANTYzygo - 2 godziny temu, *.com.pl @Dom_Rembsky: jeden z niewielu, który walczył na boisku, widać było, że mu zależy. a że głupotę zrobił z koszulką to fakt; tylko moim zdaniem to było niezamierzone i wynik frustracji spowodowanej kontuzją, a wy doszukujecie się nie wiadomo czego, ech. odpowiedz

mozambik - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @ANTYzygo:

Wracaj do poznania obrońco ludzi nie szanujących naszych barw. Tu nie ma miejsca dla piłkarzyków wycierających podłogę koszulką Legii i wbij to sobie w mózg raz na zawsze odpowiedz

ANTYzygo - 1 godzinę temu, *.com.pl @mozambik: mógłbym być niemiły i napisać wracaj do Afryki... ktoś tutaj kiedyś fajnie napisał - ilu to z tych krzykaczy wielokrotnie szlajało się, nachlanych w pobrudzonych koszulkach z eLką na piersi, brudnych, nie rzadko śpiących na ławce po dobrym melanżu? ilu kochających i szanujących również nasze miasto rozwalało przystanki, stadion itp? to Wam nie przeszkadza? śmieszne. i nie wyzywaj mnie od poznaniaków imbecylu. odpowiedz

Książę Nocy - 12 godzin temu, *.inetia.pl Hahahahahah odpowiedz

Rambo - 14 godzin temu, *.centertel.pl Liga się zbliża... Kante kontuzjowany. Ale w sumie pewnie ma przykaz od odpowiednich osób, że nie ma prawa więcej założyć koszulki Legii w oficjalnym meczu. Więc lepiej niech znajdzie nowy klub, bo będzie się tak bujał kolejne pół roku. odpowiedz

Adam - 3 godziny temu, *.chello.pl @Rambo: Proszę Cię, nie bądź śmieszny. Niektóre komentarze są coraz bardziej absurdalne. odpowiedz

