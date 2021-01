Urazy Skibickiego i Kante

W ostatnim sparingu na obozie w Dubaju nie zagrał Kacper Skibicki . Młody pomocnik doznał urazu kolana w starciu z Dynamem Kijów. Na razie noga jest opuchnięta i dopiero po powrocie do Polski zawodnik przejdzie dodatkowe badania rezonansem, które pozwoli określić jak poważna jest sytuacja. Ponadto w środę urazu podczas zajęć nabawił się Jose Kante . Gwinejczyk, który trenuje w Legia Training Center z drugą drużyną po tym jak nie wypalił jego transfer do Chin, naciągnął więzadło poboczne w kolanie.

