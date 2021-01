Legia zakończyła zgrupowanie w Dubaju

Drużyna Legii Warszawa powróciła już z 16-dniowego zgrupowania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. O godzinie 11 samolot linii Emirates wylądował na lotnisku Chopina w Warszawie. Najbliższe dwa dni piłkarze będą mieli wolne. Do treningów zespół wróci w poniedziałek i rozpocznie bezpośrednie przygotowania do ligowego meczu z Podbeskidziem, który odbędzie się w niedzielę, 31 stycznia o godzinie 17:30 w Bielsku-Białej. W środę "Wojskowi" rozegrają ostatni kontrolny mecz tej zimy. Rywalem będzie pierwszoligowy Stomil Olsztyn, a spotkanie odbędzie się w Legia Training Center - początek o godzinie 16. Kończymy nadawanie z Bliskiego Wschodu. Dziękujemy za śledzenie codziennych raportów z obozu. Wszystkie materiały filmowe, zdjęcia i teksty znajdziecie w jednym miejscu - wystarczy kliknąć w poniższy link. PRZYGOTOWANIA DZIEŃ PO DNIU TRENINGI SPARINGI FOTO VIDEO

