Sparing: Legia Warszawa 3-1 Stomil Olsztyn

- 7 minut temu, *.net.pl

CIERŻNIAK ,JĘDZA , WALENCIA , CHOLEWIAK czy LOPES to faktycznie młodzieżowcy , jak już to było do przerwy wystawić samych młodych wtedy wynik by to dosadnie zweryfikował . Z drugiej strony Walencia i Lopes to kaszana , niby ten pierwszy miał kontrakt na dopięciu z Turasami , więc co on tu robi . Wróżką nie jestem ale powiewu optymizmu nie dało się wyczuć. Tradycyjne liczenie że jakoś tam będzie a fani przyzwyczają się do wszystkiego nawet jak d.pa z tego będzie taki los kibica.

