Cypryjczycy zainteresowani Gwilią

Cypryjskie media informują, że Anorthosis Famagusta zainteresowany jest sprowadzeniem Waleriana Gwilii . Drugi klub poprzedniego sezonu ligi cypryjskiej poszukuje zawodnika do gry w środku pola. 26-letni reprezentant Gruzji trafił na listę trenera Temura Kecbaii , który jest jego rodakiem. Kontrakt Gwilli z Legią obowiązuje do końca bieżącego sezonu, ale zawarta jest w nim opcja przedłużenia o kolejny rok.

Sxymon - 7 minut temu, *.t-mobile.pl Spakować go w karton i ups wysłać i to dziś aby cyprysy się nie rozmyśliły odpowiedz

jo - 14 minut temu, *.tpnet.pl Na utrzymanie w lidze to można jeszcze z pięciu opier#@lić i będzie ciekawie. W tym sezonie i tak spada tylko jeden więc raczej się uda utrzymać. A tak przy okazji, to na sprzedaż karnetów to niech miodek nie liczy w kolejnym sezonie... Za max 2-3 lata będziemy jak każdy klub, który zbankrutował... Założę się że na kolejny sezon już może być problem z licencją i ujemne punkty za zaległości... odpowiedz

Boro - 29 minut temu, *.play-internet.pl Sprzedać. Kadrę okroić do 12-13 zawodników. Po co więcej? I tak na początku sierpnia odpadną z europejskich pucharów odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl Powodzenia hamulcowy Legii odpowiedz

Krecik - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Czyli 9 zawodników odchodzi 0 przychodzi? No to nieźle odpowiedz

KasztanoRonaldo - 1 godzinę temu, *.perfecteline.pl Gwilia na Cypr Furman w Legii odpowiedz

M - 1 godzinę temu, *.telkab.pl @KasztanoRonaldo: Warto rozważyć. Jeszcze Kostecki i witaj LM. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 1 godzinę temu, *.55.187 @KasztanoRonaldo: Jeszcze tylko Furmana, rozkapryszonej, wiecznie nadąsanej panienki tu brakuje. odpowiedz

