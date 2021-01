Rezerwy

Sparing: Legia II Warszawa 4-3 ŁKS II Łódź

Sobota, 23 stycznia 2021 r. 15:43 Redakcja

W pierwszym sparingu podczas przygotowań do rundy wiosennej rozegranym w Legia Training Center rezerwy Legii Warszawa wygrały 4-3 z rezerwami ŁKS-u Łódź.





Gospodarze objęli prowadzenie już w 3. minucie po trafieniu Lionnela Negou. W 11. minucie na 2-0 podwyższył Patryk Pierzak, a w 30. minucie ponownie piłkę do siatki skierował Negou. Przed przerwą ŁKS zdobył bramkę z rzutu wolnego. W 60. minucie goście strzelili kontaktowego gola. W 83. minucie goście doprowadzili do wyrównania rozegraniu rzutu wolnego, ale legioniści zdołali przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę za sprawą Patryka Pierzaka, który wykorzystał podanie Kamila Kurowskiego.



Sparing: Legia II Warszawa 4-3 (3-1) ŁKS II Łódź

1-0 - 3' Lionnel Negou

2-0 - 11' Patryk Pierzak

3-0 - 30' Lionnel Negou

3-1 - 44'

3-2 - 60'

3-3 - 83'

4-3 - 89' Patryk Pierzak



Legia II: Kowynia - Wojtysiak (46' Cichocki), Pruchnik, Astiz (65' Kurowski), Konik - Negou (65' Kwietniewski), Kurowski (46' Cielemęcki), Kwietniewski (46' Gościniarek), Pierzak (46'Barnowski), Baranśkyj - Kamiński (65' Pierzak)



Strzały (celne):

Legia II 10 (5) - ŁKS II 12 (8)



Plan sparingów Legii II

31.01. (ND) Legia II - Motor Lublin [LTC]

06.02. (SO) GKS 1962 Jastrzębie - Legia II [Jastrzębie Zdrój]

13.02. (SO) Legia II - Znicz Pruszków [LTC]

20.02. (SO) Legia II - Pogoń Grodzisk Mazowiecki [LTC]

27.02. (SO) Legia II - Ursus Warszawa [LTC]

06.03. (SO) Legia II - Zawisza Bydgoszcz [LTC]