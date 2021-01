Młodzież: mecze sobotnie

Sobota, 23 stycznia 2021 r. 21:32 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Całkiem udana była dla drużyn Legii sobota. Juniorzy starsi pokonali 3-2 III-ligowego Górnika Konin. Oba zespoły zaprezentowały swoje szerokie składy. Legia U17 pokonała 4-0 lidera jesieni CLJ U17 gr. III Zagłębie Lubin. Identyczny wynik padł w Lubinie w pojedynku zespołów które wygrały swoje grupy CLJ U15. Również Legia U16 wygrała z Zagłębiem Lubin, a decydujący gol na 2-1 padł w ostatniej minucie gry. Legia U14 pokonała 12-0 rówieśników z Widzewa. Gracze o rok młodsi rozegrali za to ciekawy i zacięty sparing ze Zniczem Pruszków.



W I połowie tego spotkania skuteczniej grali legioniści, z kolei po przerwie - goście.



Legia U18 3-2 (1-2) Górnik Konin [III liga]

Gole:

0-1 2 min. Sebastian Milanowski (rzut karny)

1-1 31 min. Dawid Niedźwiedzki (as. Kacper Skwierczyński)

1-2 34 min.

2-2 52 min. Hubert Derlatka as. Dawid Niedźwiedzki)

3-2 80 min. Kajetan Staniszewski (dob. strzału Ivana Vidoševicia)



Strzały (celne):

I połowa: Legia 5 (3) - Górnik 7 (3)

II połowa: Legia 14 (4) - Górnik 1 (0)



Legia: Maciej Kikolski [04] - Hubert Derlatka, Marcel Myszka (46' Bartosz Ślendak), Damian Urban (65' Marcel Myszka), Miłosz Pacek - Dawid Niedźwiedzki (65' Łukasz Rytelewski), Jerzy Munik (Kpt) (65' Ignacy Dawid), Ignacy Dawid (46' Ivan Vidošević), Kacper Skwierczyński (65' Miłosz Pacek) - Kajetan Staniszewski. Rezerwa: gr. test. (br)[05]

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



Zagłębie Lubin U17 0-4 (0-1) Legia U17

Gole :

0-1 35 min. Igor Strzałek (as. Jordan Majchrzak)

0-2 53 min. Marcel Krajewski (as. Igor Strzałek)

0-3 61 min. Igor Strzałek b.a. (po akcji Bartosza Dziemidowicza)

0-4 70 min. Marcel Ruszel (dobitka strzału Jordana Majchrzaka)



Legia: Jakub Murawski [05] - Tomasz Okulicki, Kacper Wnorowski, Szymon Bednarz, Jakub Rutkowski - Sebastian Kieraś (60' Marcel Ruszel), Bartosz Mikołajczyk [05] (60' Kacper Knera), Igor Strzałek - Bartosz Dziemidowicz, Dawid Kiedrowicz (37' Marcel Krajewski), Jordan Majchrzak. Rezerwa: Bartłomiej Górnaś [05](br)

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Zagłębie Lubin U16 1-2 (0-0) Legia U16

Gole:

0-1 71 min. Filip Rejczyk (as. Maciej Bochniak)

1-1 88 min. Mateusz Skoczylas

1-2 90 min. Filip Borowski (as. Gracjan Gawroński)



Tomasz Zieliński - Kacper Stankiewicz (70' Igor Szostek), Bartosz Krasuski, Ignacy Morawski, Lucio Ceci - Filip Rejczyk [06], Oskar Lachowicz (70' Benedykt Piotrowski), Szymon Grączewski (46' Kacper Rojkowicz) - Maciej Bochniak (75' Filip Borowski), Szymon Siodłowski (46' Gracjan Gawroński), Maksymilian Stangret

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



U15: Zagłębie Lubin 0:4(0:3) Legia Warszawa

Gole:

0-1 19 min. Tomasz Rojkowski (as. Jakub Kowalski)

0-2 22 min. Tomasz Rojkowski (as. Kacper Bogusiewicz)

0-3 31 min. Tomasz Rojkowski b.a.

0-4 62 min. gol samobójczy



Legia: Hubert Nowak - Mikołaj Kotarba [07] (Maciej Złotkowski), Kajetan Pysz, Rafał Boczoń, Jakub Kowalski - Maciej Saletra (60' Jakub Nędzyński), Kacper Bogusiewicz, Roman Zhuk - Piotr Zieliński (Adam Bąkiewicz), Tomasz Rojkowski (Mateusz Sitek), Przemysław Mizera (Mateusz Szczepaniak [07])

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U14 12-0 (6-0) Widzew Łódź 2007 U14

Gole:

1-0 16 min. Igor Busz (karny na Stanisławie Gierobie)

2-0 19 min. Aleks Płoszka (as. Igor Busz)

3-0 25 min. Stanisław Gieroba (as. Kuba Solecki)

4-0 37 min. Aleks Płoszka (as. Stanisław Gieroba)

5-0 38 min. Alex Cetnar (as. Kuba Solecki)

6-0 39 min. Stanisław Gieroba (as. Leon Falecki)

7-0 45 min. Konrad Kraska (as. Maciej Jeleński)

8-0 50 min. Igor Busz (as. Alex Cetnar)

9-0 58 min. Igor Busz (dob. strz. Alexa Cetnara)

10-0 69 min. Mateusz Różański (as. Alex Cetnar)

11-0 77 min. Igor Busz b.a.

12-0 80 min. Aleksander Iwańczyk (as. Maciej Jeleński)



Strzały (celne): Legia 40 (31) - Widzew 7 (5)



Legia: Dawid Ostrowski - Dawid Foks, Leon Ziętek, Antoni Wasiak-Libiszowski, gr. testowany, Alex Cetnar, Kuba Solecki, Leon Falecki, Igor Busz, Aleks Płoszka, Stanisław Gieroba, Mateusz Różański, Maciej Jaroszewski, Sebastian Baranowski, Maciej Jeleński, Konrad Kraska, Aleksander Iwańczyk.

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Legia U13 - Znicz Pruszków U13



Strzały (celne):

I połowa: Legia 9 (5) - Znicz 11 (6)

II połowa: Legia 10 (5) - Znicz 5 (4)



Legia: Marcel Grzejda - Daniel Foks, Maksymilian Dołowy, Filip Nieckarz, Norbert Merchel [09], Mikołaj Jasiński, Marcel Kiełbasiński, Artur Sikorski, Daniel Wyrozumski, Adam Niewiadomski, Bartłomiej Leszczyński, Pascal Mozie, Maciej Chojnowski, Oliwier Puto

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Ludwiniak