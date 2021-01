Wróżby 2021

Wytypowaliście, co wydarzy się w 2021 roku

Niedziela, 24 stycznia 2021 r. 13:53 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Jaki dla Legii Warszawa będzie rok 2021? Jakie wyniki uzyskają piłkarze? Kto będzie trenerem za rok i co uda się a czego nie uda się zrobić zarządowi klubu? Swoje przewidywania i w dużej mierze oczekiwania wysłało w sondzie "Legijne wróżby 2021", którą przeprowadziliśmy na początku stycznia, ponad 1420 osób. Oto co z niej wynika:



W maju Legia obroni tytuł mistrzowski, a wcześniej zdobędzie krajowy puchar. Następnie Legia wygra albo... przegra mecz o Superpuchar Polski ;) Artur Boruc przedłuży kontrakt z klubem, a najskuteczniejszym piłkarzem w roku będzie Tomas Pekhart, który strzeli więcej niż 15 goli. Najwyższa wygrana Legii będzie różnicą czterech bramek, a w sumie legioniści trafią do siatki rywali 71-80 razy.



W kwestii podboju Europy głosy są podzielone. Uważacie, że Legia dotrze do fazy grupowej Ligi Konfederacji Europy (40%), ale 36% twierdzi, że będzie to jednak Liga Europy. Niewiele osób wierzy w Ligę Mistrzów, jednocześnie zdecydowana większość nie dopuszcza myśli o odpadnięciu w eliminacjach, mimo iż nie udało się to już 4 lata z rzędu. Jeden lub dwóch legionistów pojedzie na mistrzostwa Europy.



Nie będzie zmian w strukturach właścicielskich i na stanowisku prezesa. Trenerem do końca roku będzie Czesław Michniewicz, jego zespół wygra w sumie 23-25 spotkań, przegra maksymalnie 9 razy i po rundzie jesiennej będzie pierwszy w tabeli. W ciągu najbliższych miesięcy żaden zawodnik nie zostanie przeniesionych do rezerw z powodów sportowych lub dyscyplinarnych. W sumie w pierwszej drużynie wystąpi maksymalnie 37 piłkarzy.



6-10 meczów przy Łazienkowskiej odbędzie się bez udziału publiczności, ale kibice Legii pojadą oficjalnie na więcej niż 5 wyjazdów i zaprezentują kolejną oprawę dedykowaną Dariuszowi Mioduskiemu.



Futsaliści i siatkarze awansują do wyższych klas rozgrywkowych, a koszykarze dotrą do półfinału play-off.





Pełne wyniki sondy2>



1. Legia zdobędzie mistrzostwo Polski

98% - tak

2% - nie



2. Legia zagra w finale Pucharu Polski

80% - tak

20% - nie



3. Legia zagra w fazie grupowej

40% - Ligi Konferencji Europy

36% - Ligi Europy

16% - nie zagra

8% - Ligi Mistrzów



4. Legia odpadnie w eliminacjach europucharów w rundzie

70% - nie odpadnie, awansuje do grupy

13% - trzeciej

8% - czwartej

5% - drugiej

3% - nie odpadnie, bo nie zagra w pucharach

1% - pierwszej



5. Legia mecz o Superpuchar Polski

49% - przegra

48% - wygra

3% - nie zagra



6. W ostatnim meczu rundy jesiennej trenerem Legii będzie

78% - Czesław Michniewicz

15% - zagraniczny trener

7% - inny polski trener



7. Legia wygra

49% - 23-25 meczów

38% - 26 lub więcej meczów

13% - 22 lub mniej meczów



8. Legia przegra

54% - 9 lub mniej meczów

41% - 10-12 meczów

5% - 13 lub więcej meczów



9. Legia strzeli we wszystkich oficjalnych meczach

45% - 71-80 goli

43% - 70 lub mniej goli

12% - 81 lub więcej goli



10. Najlepszym strzelcem Legii w 2021 roku będzie

85% - Tomas Pekhart

13% - zawodnik, który dopiero trafi do klubu

2% - inny z obecnego składu

0% - Jose Kante

0% - Rafael Lopes

0% - Maciej Rosołek



11. Najwyższe zwycięstwo Legii będzie...

46% - czterema bramkami

28% - pięcioma bramkami

17% - trzema bramkami

7% - sześcioma i więcej

2% - dwoma bramkami



12. Najskuteczniejszy strzelec Legii zdobędzie w sumie

61% - 16 lub więcej bramek

36% - 11-15 bramek

3% - 10 lub mniej bramek



13. Ile rzutów karnych otrzyma Legia

62% - 3-5

26% - 1-2

10% - 6 lub więcej

2% - 0



14. Artur Boruc przedłuży kontrakt z Legią na kolejny sezon

77% - tak

23% - nie



15. Z powodów sportowych lub dyscyplinarnych do rezerw zostanie przesuniętych __ zawodników

46% - 0

32% - 1

18% - 2

4% - 3 lub więcej



16. Właściciel klubu zatrudni nowego prezesa

95% - nie

5% - tak



17. Dariusz Mioduski podzieli się udziałami w klubie

87% - nie

13% - tak



18. Ilu piłkarzy wystąpi w oficjalnym meczu pierwszej drużyny

55% - mniej niż 37

40% - 37-42

5% - 43 lub więcej



19. Do pierwszej drużyny z innych klubów trafi więcej piłkarzy

66% - zagranicznych

34% - polskich



20. Ilu piłkarzy Legii wystąpi na mistrzostwach Europy

69% - 1-2

18% - 3 lub więcej

14% - 0



21. Ile meczów przy Łazienkowskiej zostanie rozegranych bez udziału publiczności?

52% - 6-10

27% - 11 lub więcej

21% - 5 lub mniej



22. Kibice Legii pojadą oficjalnie na wyjazdowy mecz

47% - tak, ale nie więcej niż 5 razy

29% - nie

24% - tak, więcej niż 5 razy



23. Na koniec roku kalendarzowego w tabeli Ekstraklasy Legia będzie

73% - 1.

20% - 2.

6% - 3.

1% - 4-8.

0% - 9-16.



24. Będzie kolejna oprawa dedykowana Dariuszowi Mioduskiemu

73% - tak

27% - nie



25. Piłkarz Legii zorganizuje imprezę, o której napiszą media

65% - nie

34% - tak



26. Koszykarze Legii w lidze

41% - dotrą do półfinału

23% - zostaną wicemistrzem

23% - utrzymają się

12% - zostaną mistrzem



27. Futsaliści awansują do ekstraklasy

80% - tak

20% - nie



28. Siatkarze awansują do I ligi

61% - tak

39% - nie