Rosołek: Po sezonie wracam do Legii

Poniedziałek, 25 stycznia 2021 r. 10:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Sport.trojmiasto.pl

Maciej Rosołek trafił niedawno na półroczne wypożyczenie do I-ligowej Arki Gdynia. 19-letni napastnik naszego klubu obecnie przygotowuje się z gdyńskim zespołem do rundy rewanżowej. "Wypożyczenie do Arki to wychodzenie ze strefy komfortu. Drugim powodem było poszukanie większej możliwości gry, niż to miało miejsce w Legii" - mówi zawodnik.



- Jestem w takim wieku, że aby się rozwijać, muszę jak najwięcej grać. Dlatego uznałem, że Arka zagwarantuje mi odpowiednie ogranie, zdobycie doświadczenia. Ponadto myślę, że lepiej będzie zejść z ekstraklasy do I ligi, aby mierzyć się z podobnymi wyzwaniami, jakie są w Warszawie. (...) Chcemy wrócić do ekstraklasy, bić się o czołowe lokaty, a każda porażka będzie uznana za rozczarowanie. Uważam, że to pod względem mentalnym będzie dla mnie lepsze od tego niż miałbym zostać w ekstraklasie i grać w niej z jakąś drużyną o utrzymanie. Zresztą historia wielu młodych zawodników z ostatnich lat pokazała, że I liga to świetne miejsce, żeby się ograć i przygotować do regularnej gry na najwyższym szczeblu - mówi Maciej Rosołek w rozmowie z serwisem Sport.trojmiasto.pl.



Napastnik Legii po zakończeniu sezonu 2020/21 zamierza wrócić do Legii i walczyć o miejsce w składzie w drużynie aktualnego mistrza Polski. - W planach było tylko wypożyczenie na pół roku. Po sezonie wracam do Legii. Pewnie z nią pojadę na przedsezonowe zgrupowanie. Liczę, że dzięki doświadczeniu zdobytemu w Arce wrócę do Warszawy z większą mocą i będę miał jeszcze bardziej realne szanse na to, aby być tam w pierwszej drużynie - powiedział Rosołek.



