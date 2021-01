Wyniki legionistów w 1. edycji PP

W Drzonkowie odbyły się pierwsze w tym roku zawody Pucharu Polski, w międzynarodowej obsadzie. Łukasz Gutkowski był najlepszy wśród seniorów, zdobywając łącznie 1490 punktów. Na uwagę zasługują 33 wygrane w rywalizacji szermierczej, co przełożyło się na 286 pkt. w tej konkurencji. Z kolei legionistka, Małgorzata Karbownik triumfowała w kategorii do lat 17. Na miejscu siódmym rywalizację wśród seniorów ukończył Daniel Ławrynowicz, natomiast wśród juniorów w pierwszej dziesiątce znaleźli się Katarzyna Dębska (5), Pola Wolska (6), Igor Radomyski (6) i Hanna Jakubowska (9). Zwyciężczyni w kat. U-17, Małgorzata Karbownik, uzyskała najlepszy wynik w pływaniu. Na 200 metrów stylem dowolnym legionistka uzyskała czas 2:09,47 min. Wyniki legionistów w PP: Seniorzy: 1. Łukasz Gutkowski, 7. Daniel Ławrynowicz, 45. Igor Radomyski, 49. Łukasz Nowik, 52. Krzysztof Majcher Seniorki: 8. Michalina Wierzba, 10. Paulina Myrda, 28. Małgorzata Karbownik, 29. Pola Wolska, 34. Hanna Jakubowska, 35. Katarzyna Dębska, 37. Aleksandra Kazubska, 41. Hanna Matusik, 42. Sandra Wasażnik, 43. Antonina Geborek Juniorki młodsze: 1. Małgorzata Karbownik, 5. Katarzyna Dębska, 6. Pola Wolska, 9. Hanna Jakubowska, 11. Hanna Matusik, 12. Aleksdandra Kazubska, 15. Antonina Geborek, 16. Sandra Wasążnik Juniorzy młodsi: 6. Igor Radomyski, 18. Krzystof Majcher, 19. Łukasz Nowik

