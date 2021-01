Terminy meczów z Wisłą Płock i Górnikiem

Wtorek, 26 stycznia 2021 r. 13:19 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ustalono szczegółowy terminarz 18. i 19. kolejki Ekstraklasy. 20 lutego o godz. 15:00 Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie Wisłę Płock, natomiast tydzień później, 27 lutego, legioniści zmierzą się na wyjeździe z Górnikiem Zabrze.



Terminarz meczów Legii:

31.01. (ND) 17:30 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Legia Warszawa

06.02. (SO) 20:00 Legia Warszawa - Raków Częstochowa

09.02. (WT) 20:30 ŁKS Łódź - Legia Warszawa (Puchar Polski)

14.02. (ND) 17:30 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa

20.02. (SO) 15:00 Legia Warszawa - Wisła Płock

27.02. (SO) 20:30 Górnik Zabrze - Legia Warszawa



