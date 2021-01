Marciniak sędzią meczu z Podbeskidziem

Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

dodaj

Jaro - 16 minut temu, *.centertel.pl Jak to możliwe że ten debil jeszcze jest sędzią? Najgorszy sędzia w Europie odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Oj nie dobrze odpowiedz

Czerwona kartka - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl On jeszcze sędziuje ,nieudacznik odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Śmiało można stawiać 1 lub X,bez względu na sędziego. Bukmacherski sponsor musi przecież z czegoś wypłacić kwoty zawarte w umowie... odpowiedz

Filip - 3 godziny temu, *.111.202 Jaka dobra gra ze Stomilem. Znowu strata bramki po karnym. W lidze znowu bedzie co drugi mecz albo karny albo gra w 10 eh odpowiedz

Władeczek - 4 godziny temu, *.netfala.pl Od razu na dzień dobry centrala chce nas upupić faken. Dają nam sędziego, który razem z Kwiatkowskim na varze będą bruździć Legii na każdym kroku i aż doprowadzą do karnego dla Podbeskidzia i faken czerwonej kartki dla Legii. Ciężko będzie wygrać z 13 piłkarzami przeciwnika faken. Papszun tam niewąsko działa w centrali, pewnie skrzynke lodowej i bukiet goździków zawozi do centrali sędziowskiej co tydzień, że im dają Przybyła, który im będzie gwizdał co będą chcieli a nam dają takich koślawców faken. odpowiedz

Książę Nocy - 3 godziny temu, *.inetia.pl @Władeczek: Ze Stalą Mielec też nas sędziowie udupili Władeczku? odpowiedz

lolo - 2 godziny temu, *.Gawex.PL @Władeczek: Idź się lecz! Ze Stalą wina sędziów?? Ta maciora kiedyś Cię pozamiata! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.