Początek operacji Podbeskidzie. Uraz Kapustki

Po dwóch dniach wolnego zawodnicy Legii wrócili do treningów. O godzinie 15 na podgrzewanej płycie boiska w Legia Training Center stawiło się 22 zawodników (w tym trzech bramkarzy). W zajęciach nie uczestniczyli Artur Boruc , Joel Valencia , Andre Martins , Mateusz Wieteska i Kacper Skibicki . Dziesięć minut przed końcem urazu doznał Bartosz Kapustka i udał się do fizjoterapeutów. Fotoreportaż z treningu - 19 zdjęć Woytka Rozgrzewkę w dwóch grupach prowadzili Łukasz Bortnik i Radosław Gwiazda . Po 20 minutach intensywnych ćwiczeń z piłkami rozpoczęły się gierki. Najpierw zawodnicy rywalizowali na małej przestrzeni w zmodyfikowanej formie gry w dziadka, następnie Czesław Michniewicz podzielił piłkarzy na dwie drużyny, które grały od jednego pola karnego do drugiego. Przestrzeń rozgrywania akcji była zwężona i skrócona. Zadaniem było wypuszczenie gracza atakującego w uliczkę, który następnie musiał pokonać bramkarza, trafiając do jednej z trzech mini-bramek ustawionych na linii końcowej. Żółci: Juranović, Lewczuk, Hołownia, Mladenović - Wszołek, Slisz, Gwilia, Kapustka, Luquinhas - Pekhart Fioletowi: Niski, Mosór, Jędrzejczyk, Tobiasz - Cholewiak, Macenko, Kisiel, Ciepiela - Kostorz, Rafael Lopes Skład "żółtych" jest zbliżony do tego, który ma największe szanse zagrać w meczu z Podbeskidziem, ale sporo będzie zależało do tego ilu ostatecznie piłkarzy do dyspozycji będzie miał szkoleniowiec. Niestety w końcówce treningu w starciu ucierpiał Bartosz Kapustka . Legionista przez moment nie podnosił się z murawy, a następnie mocno utykając zszedł podparty przez trenera Michniewicza. "Kapi" złapał się na łydkę i po kilku minutach okazało się, że nie będzie mógł dokończyć zajęć. Wstępna diagnoza jest na szczęście optymistyczna - stłuczenie łydki. W tym samym czasie z fizjoterapeutami pracowali Andre Martins , Mateusz Wieteska i Kacper Skibicki - na razie nie wiadomo, czy będą mogli wystąpić w ligowym meczu. Wszystko wyjaśni się w kolejnych dniach. O godzinie 16:15 trening dobiegł końca. We wtorek i środę legioniści trenują o godzinie 11 rano. Ponadto w środę odbędzie się sparingowy mecz ze Stomilem Olsztyn - początek o godzinie 15 lub 16. Mecz Podbeskidzie Bielsko-Biała - Legia Warszawa odbędzie się w niedzielę, 31 stycznia o godzinie 17:30. Fotoreportaż z treningu - 19 zdjęć Woytka fot. Woytek / Legionisci.com

