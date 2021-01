Jędrzejczyk pozostaje kapitanem

Komentarze (33)

Wiadomość do Dariusza Mioduskiego - 9 minut temu, *.amazonaws.com

Jedza i wietes won - 2 godziny temu, *.centertel.pl

Pawełek - 37 minut temu, *.vectranet.pl Po meczu z Mielcem ten tempak nie zasługuje nawet żeby być kiblowym w Legii. Razem z Wieteską powinni krawężniki prostować na Moście Świętokszyskim! odpowiedz

Tony⚽️Montana - 14 minut temu, *.amazonaws.com @Pawełek: Nie było by tego cyrku jak by Dariusz troche słuchał I wykonywał prace w Legii z pomocá oddanych klubowi kibicom a nie ,z paralitykami za grubâ kase,szkoda... odpowiedz

Ryszard Abramowski - 1 godzinę temu, *.plus.pl Kilka ostatnich sezonów gra nieprzerwanie Artur...... Jędzrzejczyk odpowiedz

Elquatro - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ile wpisów z konwiktorskiej i rumuńskiej odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de Ładny mi kapitan.Pozorant i sprzedawca.A po przegranych meczach nawet do mediów nie wyjdzie tylko mlodych wypycha przed kamery niech się tłumaczą za porażkę.

Taki kapitan to dla mnie z dupy kapitan. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl @Darek : Najgorszy kapitan w historii. Słaby piłkarz, po jego ostatnich wybrykach smród jakoś nie chce ulecieć. odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Patologii ciąg dalszy. Szambo wybiło. Za Stal.Mielec powinien być dożywotnio zdyskwalifikowany. odpowiedz

Jedza i wietes won - 2 godziny temu, *.centertel.pl Po sprzedanym meczu z mielcem powinien zostać wywalony na zbity pysk. odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Nagroda za mecz że Stala Mielec odpowiedz

Uyy - 3 godziny temu, *.centertel.pl Szef od bukmachera odpowiedz

Benit - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Za stal mielec oddaj koszulkę. odpowiedz

As - 4 godziny temu, *.plus.pl Co wy chcecie od Jędrzejczyka? Skoro drużyna go wybrała, to znaczy, że mu ufają. Nie rozumiem tylko wyboru Kapustki. Jest przecież Lewczuk czy chociażby Veso. odpowiedz

artic - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @As: nic od niego nie chcemy ale jak z mielcem pilka jest od niego z piec metrow a on w polu karnym wali z czachy goscia gdzies pod ramie to przecie liczy sie z tym ze sedzia pokaze na 11metr. odpowiedz

Czarny76 - 4 godziny temu, *.amazonaws.com Zenada odpowiedz

Tony⚽️Montana - 4 godziny temu, *.amazonaws.com Wszyscy!Zarzád!kibice!powinni wybrać kapitana!jedność!razem !Powinien!prowadzić do zwyciéstw,kierował grá na boisku,wspierał na całym boisku,walczył do ostanich sił,wtedy rodzi sie super drużyna a nie debil z opaskà to pewne stresy.. odpowiedz

Pawciu - 4 godziny temu, *.net.pl Szkoda ze nie Boruc... odpowiedz

bronek49 - 4 godziny temu, *.chello.pl wybrali największego klauna w lidze on nie bierze żadnej odpowiedzialnosci za mecz i drużyne jeszcze nie widziałem żeby po przegranym meczu wypowiedział się tylko ucieka jak szczur do szatni odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @bronek49: Zgadzam się w 200%, jak taki bez mózg może być kapitanem Legii, popatrzcie jak reaguje na boisku, cięgle, tylko urwa, urwa... po każdym nieudanym zagraniu. Na dodatek piłkarsko niestety juz się nie broni od jakis 2 lat... odpowiedz

Tony⚽️Montana - 4 godziny temu, *.amazonaws.com Wygláda na to że ktoś inny rzádi w Legii,wszystko robiá aby nie iść do przodu w miejscu stanie to cofanie... odpowiedz

artic - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Ten Dubaj i teraz kapitan to chyba nagroda za " wspanialy" występ p.Artura w meczu z potęga ligowa Stala z Mielca. odpowiedz

1909 - 5 godzin temu, *.media.pl Lepszy by był Valencja... LEGIO NIE TĘDY DROGA. Miodulski pozbądź się Jedzy Wieczysta Kraków zainteresowana... odpowiedz

Sputnik 44 - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @1909: stary ogarnij się z tą Wieczystą bo już pół składu chciałeś tam wysłać... Może wyjdź z szafy i zacznij im kibicować... odpowiedz

1909 - 3 godziny temu, *.media.pl @Sputnik 44: Ja kibicuje Legii ale nie moja wina że tu samo drewno i sprzedawczyki a za chwilę nawt ich nie będzie. Boże Ty widzisz i nie grzmisz... odpowiedz

SF - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @ L: Zgoda i taka jest prawda !!! odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Wiecie co jest problemem u nas w Legii? Święte krowy takie jak Jędza. W normalnym klubie to kapitan musi mieć PRZEDE WSZYSTKIM umiejętności piłkarskie dzięki którym będzie autorytetem dla innych piłkarzy. W Legii wystarczy robić durne żarty ze wszystkiego jak Jędza i dzięki temu zostaje się kapitanem. Nikt nie ma jaj żeby mu powiedzieć że jest za słaby piłkarsko jak na kapitana? odpowiedz

S - 5 godzin temu, *.chello.pl @L: Kapitan to nie rozgrywający - nie musi wiązać krawata słabszą nogą, zanim pójdzie rozmawiać z sędzią. Tu liczy się charakter, oczywiście pod warunkiem że będzie grał w pierwszej 11. Kapitan na ławce to by było dopiero nowatorskie rozwiązanie. odpowiedz

oLaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @L: tak, pie.... śmieszek sprzedał ostatni mecz zamiast zasuwać i już byśmy mieli olbrzymią przewagę nad Lechem. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @S: No nie zgadzam się z Tobą... Jak Jędza ma mieć szacunek, autorytet i poważanie wśród innych graczy jako kapitan skoro często jest najsłabszy na boisku? Kapitan to nie tylko charakter, to MUSZĄ być również umiejętności bo nikt kapitana, który nie umie prosto kopnąć piłki, nie brałby na poważnie. Nie mówię, że z Arturem jest aż tak źle ale po pierwsze popełnia masę błędów a po drugie jak popełni błąd to zaraz się gotuje i zaczyna brutalnie faulować. Sam sobie odpowiedz czy to wystarczający poziom na LEGIĘ WARSZAWA. odpowiedz

Pacz - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Tu kupi, tam sprzeda, ale zawsze wyjdzie na swoje... odpowiedz

OIF - 5 godzin temu, *.orange.pl Kpina i tyle..... odpowiedz

Arek - 5 godzin temu, *.mm.pl Kapustka? odpowiedz

M. - 5 godzin temu, *.telecolumbus.net Kapustka?? Wow odpowiedz

