Sekcja koszykówki przedłużyła współpracę z Bemowem

Poniedziałek, 25 stycznia 2021 r. 18:15 Woytek

22 stycznia Sekcja Koszykówki Legii Warszawa przedłużyła na kolejny rok umowę współpracy z dzielnicą Bemowo. Bemowo jest domem "Zielonych Kanonierów" już od niemal 30 lat. To właśnie w hali OSiR Bemowo legioniści świętowali największe sukcesy ostatnich lat, czyli kolejne awanse w ligowej hierarchii oraz toczyli zaciętą rywalizację w ćwierćfinale mistrzostw Polski w sezonie 2018/19.



- Cieszymy się z kontynuacji współpracy z Bemowem. Koszykówka spod znaku Legii Warszawa ma już ponad 90 lat tradycji, a od niemal 30 lat jesteśmy ściśle związani właśnie z dzielnicą Bemowo. To tu rozgrywamy mecze, tu zwyciężamy, tu świętowaliśmy kolejne awanse do wyższych klas rozgrywkowych. Ta kontynuacja jest bardzo naturalna i daje dużo radości. Cieszymy się, że media często używają określenia „Twierdza Bemowo”- mam nadzieję, że tak pozostanie do końca sezonu – powiedział Łukasz Sekuła, członek zarządu sekcji.



Dzielnica Bemowo wspiera nie tylko seniorską drużynę Legii Warszawa występującą w Energa Basket Lidze, ale także akademię koszykówki stołecznego zespołu. Podstawą współpracy jest zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu, szczególnie koszykówki w ramach treningów prowadzonych przez trenerów Legii i z udziałem jej zawodników.







- Jestem bardzo szczęśliwa, że przez kolejny rok Dzielnica Bemowo będzie współpracować z Sekcją Koszykówki Legii Warszawa. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy, w poprzednich latach układała się wzorowo i na pewno teraz będzie tak samo. Życzę Legii sukcesów, trzymam kciuki za drużynę i zachęcam wszystkich do oglądania meczów w Internecie. Dzielnica Bemowo wspiera sport, organizujemy rożnego rodzaju zajęcia, by nasi mieszkańcy mieli jak najwięcej możliwości, aby uprawiać sport, byli sprawni i zadowoleni – powiedziała Urszula Kierzkowska, burmistrz Bemowa.