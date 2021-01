Janković blisko Legii

Legia jest o krok od pierwszego wzmocnienia w zimowym oknie transferowym. Nowym piłkarzem stołecznego klubu ma zostać Marko Janković . Do tej pory Czarnogórzec najczęściej grał jako prawoskrzydłowy. Janković ma 25 lat i od połowy stycznia jest bez klubu. Wcześniej grał w drugoligowym włoskim SPAL, do którego wrócił po wypożyczeniu do Crotone. W tym sezonie piłkarz rozegrał dwa mecze w Serie B i jeden w Pucharze Włoch. Na swoim koncie 23 występy w kadrze Czarnogóry. W jakiej aktualnie jest formie? Ciężko powiedzieć, bo jesienią wystąpił zaledwie w trzech spotkaniach Serie B, z czego tylko raz w podstawowym składzie. Łącznie na boisku spędził 164 minuty. Czy więcej dowiemy się z sezonu 2019/20? Niestety nie, bo w całych rozgrywkach 10 razy pojawił się na placu gry w barwach SPAL, notując łącznie 307 minut gry. W lipcu 2013 roku jako 18-latek Janković odszedł z młodzieżowej drużyny Partizana do Olympiakosu Pireus. Tam grał w drużynie młodzieżowej, a po roku został wypożyczony do serbskiego OFK Belgrad. W sezonie 2015/16 ponownie trafił na wypożyczenie do NK Maribor, ale przez pół roku nie przebił się do kadry meczowej. Dopiero wiosną 2016 roku zaczął grać i wywalczył puchar Słowenii. Sezon 2016/17 rozpoczął znów na wypożyczeniu - tym razem wrócił do macierzystego klubu, czyli Partizana i to okazał się najlepszy moment w jego karierze. W sumie 101 meczów, w których strzelił 13 goli i zanotował 24 asysty (źródło: transfermarkt). Najlepszy liczbowo miał sezon 2017/18 - 42 mecze, 7 goli, 9 asyst, a rok wcześniej wystąpił w 38 spotkaniach Partizana i wywalczył z nim mistrzostwo i puchar kraju. Jankoviciovi zdecydowanie nie posłużył transfer z Partizana do SPAL w styczniu 2019 roku za 1,8 mln euro. Ostatnie 2 lata zawodnik może uznać za stracone, więc jeżeli trafi do Legii, będzie odbudowywał formę z lat wcześniejszych.

Rdzenny - 4 minuty temu, *.centertel.pl Nie ma co sie podniecac , zobaczymy co z tego bedzie ...a na razie to xadne wzmocnienie skladu oanie Kucharski ... odpowiedz

Yano - 24 minuty temu, *.play-internet.pl Kupią samochód który od dwóch lat stał w pokrzywach? Ja pier.. odpowiedz

Wolfik - 12 minut temu, *.mm.pl @Yano: Nie kupią, tylko wyciągną z tych krzaczorów do recyklingu.... odpowiedz

JaroL - 7 minut temu, *.t-mobile.pl @Wolfik: w punkt ???????? odpowiedz

Normalny człowiek - 42 minuty temu, *.net.pl "To jest miś na miarę naszych możliwości" odpowiedz

Wolfik - 45 minut temu, *.mm.pl To jest miś na miarę naszych możliwości... i to nie jest nasze ostatnie słowo :).



Merytorycznie, to nie ma czego komentować.....wszystko już było na temat takich "wzmocnień" napisane. odpowiedz

Renzo - 52 minuty temu, *.2.10 jakiś ogórek. Szkoda czasu i atłasu. Lepiej ściągnąc kogoś z naszej ligii. odpowiedz

Krasnal - 59 minut temu, *.telkab.pl Przecież to było do przewidzenia...jeszcze dwa jakieś takie wynalazki i ligo drżyj! Nadchodzimy! Raków nas nosem wciągnie bo tam mają chociaż jakiś plan... odpowiedz

Spoko - 1 godzinę temu, *.95.18 Koleś jak się faktycznie pojawi i podpisze to do końca roku będzie miał indywidualny trening. Nie grał w końcu od 2 lat, Kapustka i żoel to przy nim rącze rumaki.



Kadra za wąska, brak rywalizacji na niektórych pozycjach, kontuzje, brak transferów?

Proszę pierwszy już prawie jest, jełop w ciemnych okularach ma jeszcze takich dwóch na tapecie. No może są o kilka klas słabsi, jeden ma sztuczne biodro i zeza a drugi lekką nadwagę (hildeberta to przy nim anorektyczka) ale z pewnąścią zwiększą rywalizację. Pytanie tylko gdzie czy w dostaniu się na rehabilitację czy do dietetyka.



Utyty Cesłaf i jego kolega z krainy podziemnej pomarańczy jeszcze zrobią z nich kocurów. odpowiedz

piotrek9mln - 1 godzinę temu, *.hd-badenbaden.de Chyba lepiej kogoś z Serie C ale grającego regularnie odpowiedz

Aster - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Kudłatemu na ręke są te dziury budżetowe co udzieli kredytu to procent żeby splacic swoj kredyt zaciaga kolejny równoczesnie zarabiajac na swoim wszystko pasuje LTC to jest cenne aktywo kudłatego nie Legii Warszawa. odpowiedz

Karo(L) - 1 godzinę temu, *.lublin.pl Jeśli już brać jakiego zawodnika z Seria B, to takiego, który regularnie gra, a nie takiego, który albo się odbuduje albo nie i znowu rok czasu będzie dochodził do pełnosprawności. odpowiedz

Wujo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Mam pytanie ogór czy kot? odpowiedz

Kiwi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Wujo: turbokozak :)???????? odpowiedz

Pacz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Wujo: Kocur, sztos transfer odpowiedz

petarda - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jednym słowem petarda transfer .Niech lepiej dadzą pograć któremuś z Akademii jest tu wielu młodych gniewnych gry!

Transfer robiony na siłę ,bez przemyślenia.Chyba że przez pana Kuch....iego. odpowiedz

Quick - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @petarda:

Dubaj pokazał jakich to my mamy zdolnych w tej akademii. Oni jeszcze sie nie nauczyli prosto kopać piłkę odpowiedz

sedm - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Kucharski to debil skończony znowu sprowadza jakiś szrot za kupę hajsu bez gry w ciemno Mioduski to następny IDIOTA i pracuje z takimi kretynami. Prezes podciera dupe szkłem i za darmoche chce sprowadzać byle co do klubu. Niech on sprzeda komuś udziały w klubie . odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Tego piłkarza polecił według niektórych doniesień prasowych vesovic i rado czy nie wyglada to tak jakby znowu ktoś doił Legię facet bez formy i leń czy naprawdę jest potrzebny nie lepiej młody ambitny i chcący z choćby niższej ligi ale z polski z jakaś perspektywa. Następny do grzania ławy lub odbudowy formy moim zdaniem to drugi obwarzanek [obradovic) pozdrawiam . odpowiedz

Luq - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Kucharski, kto jeszcze jest na tapecie?! odpowiedz

Rambo - 2 godziny temu, *.centertel.pl O kurła. Gość nie grał 2 lata, a wcześniej non stop na wypożyczeniach czyli nikt go nie chciał. Grubo. odpowiedz

Salvador GCW - 2 godziny temu, *.jmdi.pl GDZIE TE TRANSFERY ?! KUCHARSKI GDZIE TE TRANSFERY ?! MIODUSKI KŁAMCO ODDAJ MOJE STO MILIONÓW EURO !!! odpowiedz

Rado - 2 godziny temu, *.47.103 Czyli nic się nie zmienia, sprzedajemy za miliony, a sprowadzamy nie tych, których chcemy, tylko tych, którzy łaskawie zechcą przyjść. No i oczywiście na odbudowanie, a nie gotowych od razu. odpowiedz

scvv - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kozak z gry. Pytanie się nasuwa czemu nie gra ? Czy to aby nie względy po za sportowe. odpowiedz

Pjoter - 2 godziny temu, *.knc.pl Najlepsze jest na końcu...będzie odbudowywał formę:( dzięki,nara... odpowiedz

Zu(L)us - 2 godziny temu, *.centertel.pl I znowu płacz i znowu narzekania. Idźcie w końcu do szkoły. Tornistry gotowe? Kredki kupione? Zeszyty przygotowane? Kartki na kartkówki przyszykowane? No to ( doro boty ) . Proszę nie przychodzcie w maju na Bulwary odpowiedz

Le Ja - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Zu(L)us: nawet dzieci szukujące teraz tornistry do szkoły, wiedzą, że nie ma takiego zwrotu jak "doro boty". odpowiedz

Marce(L) - 1 godzinę temu, *.lsas.aero @Zu(L)us:

.... a ty co porządkowy na bulwarach czy cieć w szkole podstawowej odpowiedz

Bie(L)any - 2 godziny temu, *.centertel.pl Super ruch .... po prawej stronie mamy Wszołka Juranovića Kapustkę i Vesovića to teraz jeszcze jakiś wynalazek.... a środkowych obrońców trzech w tym dwóch dinozaurów ???????? odpowiedz

Kibic L - 1 godzinę temu, *.net.pl @Bie(L)any : a może jeszcze Boruca mamy po prawej ? Nie narzekać, w końcu transfer, i trzeba się cieszyć a czy wypali się okaże, jestem dobrej myśli, Tylko Legia! odpowiedz

Szpic - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Bie(L)any : Słuszna uwaga. Potrzebny jest ktoś raczej na lewe skrzydło, chyba że puszczą z klubu Wszołka. Środkowy obrońca i to taki co potrafi coś zrobić z piłką potrzebny na wczoraj !!!!

odpowiedz

singspiel - 59 minut temu, *.atman.pl @Szpic: dokładnie. i może jeszcze jakiś rozgrywający. pytanie, czy ten nowy nabytek nie będzie z Wszołka... odpowiedz

Wolfik - 42 minuty temu, *.mm.pl @Bie(L)any : Kolego, nieważne że na prawej ma kto grać. Ważne że jest za darmo a ponieważ nie grał to i pensja będzie nieduża. Ot i cała tajemnica tego "wzmocnienia". odpowiedz

Wolfik - 34 minuty temu, *.mm.pl @Szpic: Oczywiście masz rację. Tyle, że taki stoper co potrafi zrobić cokolwiek innego niż wywalić bala w trybuny kosztuje z 4 miliony euro i ma oferty z serii A. Nazywa się Kamil Piątkowski. Drugi, Przemek Wiśniewski pewnie kosztuje niewiele mniej. A w naszej kasie hula wiatr... odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl Chcecie mbappe i neymara na skrzydlo? kazdy by chcial, tylko jak nie ma pieniedzy to sie bierze takiego Jankovicia. Nic o nim nie wiem i sie nie wypowiem czy to dobry czy zly transfer.



Pora zejsc na ziemie - Legia jest w fatalnej sytuacji finansowej i nie bedzie wielkich transferow. Moze byc tak ze w ciagu kilku kolejnych lat bedziemy grac jak lech czyli bic sie o srodek tabeli. Wszystko przez niekompetencje Mioduskiego i jego skautow i dyrektora sportowego. No i przez brak srodkow zwiazany z tzw "obostrzeniami". odpowiedz

. - 2 godziny temu, *.centertel.pl Po co? odpowiedz

Aster - 2 godziny temu, *.play-internet.pl No dalej Kudłaty kontraktuje te perełki orły bez umy czekaja na gwiazdorskie kontrakty 200 tys euro rocznie

Kosecki,Wrzesinski,Kurzawa,Stachowiak,Masłowski,Wolsztyński,Korzym no dalej Darek Europa stoi otworem Legia top 50 klubów świata jest na wyciągniecie ręki.

Jprd za jakie grzechy Bóg nam wysłał tego czorta wszystko zdewastował Akademia jest na innym Nip ie zaora zadłuży a LTC zrobi sobie swoja prywatna Akemie albo sprzeda Akademie słupowi i bedzie kręcić lody odpowiedz

oLaf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl no tak, bierzemy "niewypał" za darmo, który zagrał 3 mecze w sezonie.... ciekawe kiedy będzie mógł grać na jakimkolwiek poziomie... w sierpniu??? to my już będziemy po pucharach... : ( odpowiedz

Kelner - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dawid Janczyk podobno bez kontraktu do wyjęcia za okrągłe zero PLN - dawaj Szopen bierz grajcara, ma ciąg dobry i może w perspektywie coś strzeli odpowiedz

Paweł - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Kelner: jak zaskoczy to ciąg ma znakomity. No i setki i pięćdziesiątki wali z zamkniętymi oczami. odpowiedz

Aster - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Projekt społeczny Darka jest juz na ostatniej prostej taki skład bedzie atakować Puchary w sezonie 21/22 przewidywany skład po letnim okienku transferowym:

Boruc

Zbozień Wieteska Lewczuk Hołownia

Cholewiak Szwoch Martins Kosecki

Lopes Kolev



Tak to widze i do tego zmierza mityczny projekt społeczny kudłatego



odpowiedz

Władeczek - 3 godziny temu, *.netfala.pl No ja też weszłem na strony międzynarodowe internationale i poczytałem faken o tym dziadzie. Ponoć nie chce mu sie nawet biegać na boisku. Z Podbeskidziem pewnie nie zagra ale z łkesem może zagrac i przez niego Legia nie awansuje dalej. Tego nawet na moim TV LG OLED 95 cali nie da sie oglądać, może tylko z somsiadem przy zmrożonej maciorze z jednym okiem otwartym faken sie da. odpowiedz

Milan - 3 godziny temu, *.chello.pl @Władeczek: Chyba z sąsiadem... odpowiedz

Moj somsiad - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Milan: moj somsiad Władeczku tez dobry chłopak i tez Legionista ale u bas penkajo na mecz po maciorze .... odpowiedz

Aster - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Mioduski zapowiadał w Canal + ze kontrakt 1 milion euro rocznie dla piłkarza gosc nawija tylko makaron na uszy zadłuża klub wyciaga z niego siano wszystko zaebane długami jak w Kambodzance nawet kasa z ekstraklasy zastawoone prawa TV dzisiaj nałozył limity kontrakt max 250 tys euro to kogo on chce tu sciagać życ się odechciewa przecież ten Janković to jest jakis ultra ogór 300 minut w dwa lata no ludzie co on wyprawia z tym klubem odpowiedz

Jasio - 3 godziny temu, *.telkab.pl Tso??? odpowiedz

1909 - 3 godziny temu, *.plus.pl ODRAZU GO DO WIECZYSTEJ NIECH SIĘ OGRYWA I PRZYJDZIE JUŻ OGRANY, BRAWO PANIE KUCHARSKI I PANIE PARK CZAPKI Z GŁÓW... odpowiedz

Ester - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Kibice z Ferrary na Twoterze zadowolenie pisza że takiego dziada i lenia dawno nie widzieli w Spal na twiterze Piłkarskie Bałkany tez mówia ze słaby fizycznie i leń.

Dzieki Mioduski za kolejny szrot Agra 2.0 takie capa to w najgorszych koszmarach sobie nie wyśniłbym kiedy kumaci wyciagnom taczki i wywioza tego strupa przeciez on ten klub za chwile zrówna z ziemia odpowiedz

geds - 3 godziny temu, *.chello.pl @Ester:

Agra był pracowity i walczył. Umiejętnosci nie te. Nie wrzucajmy wszystkich do tej samej szuflady. odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.chello.pl I on ma nam zapewnić awans do II ligi? Będziemy walczyć o spokojny byt w górnej ósemce. W tym roku, spada prawie pół tabeli. odpowiedz

Obcy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Nadaje się do nas. Długo nie grał. Przychodzi za darmo. Dwa trzy miesiące i się okaże czy się nadaje. Obradovic też miał być dobry. Rado ubiegł Kucharskiego. Czekamy na te nazwiska z tapety panie dyrektorze.

odpowiedz

(L)egia - 3 godziny temu, *.virginm.net Super prognostyk, nie ma to tamto... odpowiedz

olew - 3 godziny temu, *.vectranet.pl słabe to... mamy dobry skład na ligę, niepotrzebnie jest kupować kiepskich , warto czekać na kolejnego Vadisa, a póki co ogrywać młodych odpowiedz

zoom - 3 godziny temu, *.plus.pl A ja się nieustająco pytam - co z Rasiakiem? :-D

Czy nasi skauci coś palą? odpowiedz

Victorii Emporio84 - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Po co taki pytam się po co odpowiedz

Prezes - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ten transfer bedzię możliwy dzięki tytanicznej pracy działu skautingu.

Wykonali fantastyczną robotę. odpowiedz

unti - 4 godziny temu, *.140.150 Na ławkę może być ..ma przynajmniej 100 meczów w piłce seniorskiej w klubie na poziomie naszej e -klasy...wiadomo doopy nie urywa ale przynajmniej coś kiedyś pokopał...

..ale że lewonożny na prawą stronę ...to mi pachnie taktyką wuja brzęczka...

w kolejce do podpisania... Rafał Kurzawa (bez klub), Dimitri Oberlin (Szwajcar bez klubu) ....czekamy aż zamkną okienko w ligach zagranicznych



odpowiedz

Ryj - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Kpina! odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 4 godziny temu, *.chello.pl Jeszcze nie wyszedł na boisko,a już za słaby.Skoro kasy brak,to niestety takich możemy mieć. odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com @Fan.Grotyńskiego: On przez ostatnie pol roku wogole nie wyszedl na boisko. Wiec o czym ty pyeerdolisz? odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 3 godziny temu, *.chello.pl @Krzeszczu: Widziałeś jak gra?Ja nie widziałem,może miał kozak na swojej pozycij.Wiec sam nie pier.eksperciku odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @Fan.Grotyńskiego: Im wiecej klapiesz tym wiekszego robisz z siebie pajaca. Jak mozna ogladac kogos kto nie gra?

Na prawde kreca cie takie transfery? Pewnie robiles w gacie kiedy przychodzil Pasqualo, ktory rozegral 3 mecze w mlodziezowce Juventusu. I jak poszlo?

Gratuluje qrwa ambicji, pewnie masz taka sama w zyciu, i nic ciekawego nie osiagnales/osiagnelas.

Piac z zachwytu na temat goscia ktory zaliczyl ledwie 2 mecze w drugiej lidze wloskiej. No zesz QRWA MAC! odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 3 godziny temu, *.chello.pl @Krzeszczu: Mungole ile nie grał Kapustka? Oczywiście nie jestem zadowolony,ale najpierw chce zobaczyć go na boisku.Ja jesteś takim obeznany,to weż sam sprowadz kogoś.Ekspert z pod biedronki karwarz. odpowiedz

oLaf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Fan.Grotyńskiego: chłopaki, spoko, fajne argumenty macie! ; )))



Powiem Wam, że jakby MIodek z Dyr. sportowym mieli takie zaangażowanie jak Wy to by była prawdziwa selekcja piłkarzy a nie "kupowanie za darmo niewypałów" .... odpowiedz

Volodymyr - 2 godziny temu, *.245.12 @Fan.Grotyńskiego: spod się piszę. Zapamiętaj. odpowiedz

I tyle. - 4 godziny temu, *.play-internet.pl To jest wzmocnienie ławki rezerwowych.

Za rok dojdzie do siebie.

odpowiedz

Łukasz - 4 godziny temu, *.amazonaws.com Wzmocnienie? Ja wiem, że nie należy oceniać przed tym jak zobaczymy gracza na boisku, ale to, co jest napisane, nie napawa niestety optymizmem. odpowiedz

Ryszard Ochódzki - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Ja jako prezes Ochódzki Ryszard ogłaszam co następuje:

1. Zakupić nowe parówki

2. Wymienić węgiel na choinki

3. Choinki wymienić na złom

4. Sprzedać złom po dobrej cenie

5.Wyjechac na zgrupowanie do kraju kapitalistycznego

6. Wyłapać jak najwięcej plusów

7. Przebrać kota za zająca

8. Znaleźć dublera odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.chello.pl @Ryszard Ochódzki:

9. Napędzić bimbru, potem sprzedać, pieniądze przepić. odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com normalnie zayeebiscie. Kolejny drewniak amator na odbudowanie. Czyli wedle strategii "na faze grupowa ligi mistrzow". Co za burdel sie zrobil z tego kiedys tak wspanialego klubu.



A tutaj kolejne swietne podsumowanie:

https://gol24.pl/transfery-legii-warszawa-zero-wzmocnien-odeszli-michal-karbownik-czy-domagoj-antolic/ar/c2-15408824



Nota bene, Wdowiak przechodzi z sracovi do Rakowa Czestochowa. Kolejny dobry transfer tego klubu. Mozna? qrwa mozna! odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: Ty tak na powaznie z tym Wdowiakiem? odpowiedz

Orti - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Nasz zasłużony dyrektor sportowy mówił o trzech transferach. O piłkarzach, którzy mają podnieść poziom i od razu wskoczyć do składu. Strach pomyśleć kogo miał jeszcze w swoim notatniku czy co on tam ma... odpowiedz

Siedlce - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Orti: Wawrzyniak wróci ???????????????? odpowiedz

Orti - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Siedlce : W sumie jak grał Wawrzyniak to graliśmy dobrze w pucharach :) odpowiedz

Sputnik 44 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl 4 lata bez pucharów, 30 liga Europy a dodatkowo zima długa i męcząca - takie atuty oferuje gra u nas... Nic dziwnego, że interesuje tylko utracjuszy, którzy już niewiele mogą wtopić... Ale jako kibic i tak naiwnie wierzę, że gość się ogarnie a po kilku meczach będzie wymiatał... odpowiedz

Andrzej - 4 godziny temu, *.plus.pl A Piatkowski z Rakowa za 5.5 mln do Borussii czyli za tyle co Karbownik. Gość starszy od Karbownika, rok temu przyszedł za darmo i gra tylko na jednej pozycji. Interes życia z Karbownikiem odpowiedz

Leśny - 4 godziny temu, *.79.32 Po kiego na taki szrot którego NIKT nie chce.....układy układy układy odpowiedz

WarszawskaOchota - 4 godziny temu, *.orange.pl Amatorki ciąg dalszy.

Ręce opadają. odpowiedz

Ehmehme - 4 godziny temu, *.182.66 Al Jankovic w Legii? Poziomu może nie podniesie, ale na pewno będzie weselej. odpowiedz

Pacho - 2 godziny temu, *.chello.pl @Ehmehme: to samo pomyślałem ???? odpowiedz

Roma - 4 godziny temu, *.plus.pl Czyli "do odbudowania się". Oby się udało, ale statystyki to Kucharczyk ma lepsze. odpowiedz

Qczi_Legia - 4 godziny temu, *.atman.pl Klasyk, bierzemy gościa który ma się u nas odbudować, a miało być wzmocnienie podnoszące poziom. Nie skreślam go na starcie ale czy my się kiedyś czegoś nauczymy ? Chyba nie za Darka....

Pozdro Bracia (L)! odpowiedz

Władeczek - 4 godziny temu, *.netfala.pl Transfer zgodny z długofalową wizją Mioduskiego faken... odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.centertel.pl Przecież to jest jakaś kpina... odpowiedz

qbak - 4 godziny temu, *.182.226 Wzmocnienie chyba rezerw. Zawodnik który nie gra piłkę ma kim tutaj być ? odpowiedz

Bbb - 4 godziny temu, *.centertel.pl Vrdoljak wrzuca ochłapy? odpowiedz

MF - 4 godziny temu, *.ennet.pl Kolejny będzie formę odbudowywał..... A może przyszedłby ktoś już z jakąś formą? odpowiedz

Yaro - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @MF: Problem jest taki, że za tych z formą to trzeba zapłacić odpowiedz

Marcin - 3 godziny temu, *.vbox.pl @MF: Vadis też przychodził bez formy zeby sie odbudować.Dajmy mu szansę.a tak na marginesie Wdowiak poszedł do Rakowa,szkoda,na nasza lige bardzo dobry grajek. odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @Marcin: kolejny z serii "dac mu szanse"... Ambicje ze ja pyeerdole.

To moze napiszmy list "Dear Friends" do srUEFA zeby tak "dali nam szanse w pucharzch"? No bo jak, zasluzylismy chyba, niech nam dadza szanse. My wszystkim dajemy, trenerom pseudo-grajkom, kazdemu dajemy szansje. Jakas charytatywnosc a nie klub sportowy. No ja pyeerdole....

Krew mnie zalewa przez ten nedzny poziom intelektualno-ambicyjny. Cytujac klasyki: Marazm i qrwa bloto. odpowiedz

Marcin - 2 godziny temu, *.vbox.pl @Krzeszczu: Wiadomo że masz rację,ale musimy wreszcie zrozumieć w jakich realiach się obracamy.Wszyscy chcemy Wielkiej Legii ale trzeba zrozumieć że dla polskiego klubu ta wielkość to mistrzostwo Polski i ewentualny awans do fazy pucharowej Ligi Europy.Każdemu dajemy szansę bo tylko na takie transfery nas stać,a może sie uda że piłkarze nie zwolnią trenera,a może się trafi taki Vadis który był tani,a normalnie umiejetności na 10 milionów Euro.I dalej tak jest,a może...może wygramy mistrzostwo bo to wcale nie jest pewne.Jakby ktoś chciał budować wielki klub to w Legii dalej by grali Majecki,Szymański,Karbownik,a nawet i taki Prijović,plus najlepsi z polskiej ligi Piątkowski,Wdowiak,a nawet taki Puchacz.Gdybyśmy grali co roku w europejski pucharach to zawodnicy by odchodzili za 10 milinów Euro,a nie za 3-5.Możemy być średnim klubem na warunki europejskie,który musi sprzedawać ale zawsze jest w tych pucharach(patrz-Slavia Praga),ale w tym momencie to My jesteśmy takim klubem ale na warunki polskie,i obawiam się że awans do Europa Conference League będzie szczytem naszych marzeń. odpowiedz

Farme(L) - 55 minut temu, *.bridgefibre.net @Marcin: Pelna zgoda ale z tym Puchaczem to Ciebie chyba ponioslo:P odpowiedz

