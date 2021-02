41. urodziny Boruca

Sobota, 20 lutego 2021 r. 00:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Dzisiaj Artur Boruc świętuje 41. urodziny. Bramkarz Legii trafił na Łazienkowską w... 1999 roku z Pogoni Siedlce. Po zebraniu doświadczenia w Dolcanie Ząbki na wypożyczeniu oraz treningach z pierwszą drużyną, zadebiutował 8 marca 2002 roku przeciwko Pogoni Szczecin. Krok po kroku przebijał się w klubowej hierarchii i ostatecznie przeniósł się do Szkocji w 2005 roku. Po 15. latach wrócił do Warszawy.



Podczas pobytu w Legii tylko raz świętował mistrzostwo Polski oraz Puchar Ligi. Miało to miejsce na początku swej przygody z futbolem tj. w 2002 roku. W związku z tym, życzymy Arturowi Borucowi kolejnego tytułu mistrzowskiego z naszym klubem, zdrowia oraz pomyślności w życiu prywatnym.