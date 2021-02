18. urodziny Mosóra

Dziś 18. urodziny obchodzi Ariel Mosór . Młody piłkarz Legii Warszawa, syn Piotra, trafił na Łazienkowską latem 2018 roku z Unii Warszawa. Najpierw występował w drużynie juniorskiej, następnie w trzecioligowych rezerwach. W końcówce ubiegłego sezonu zadebiutował pierwszej drużynie w meczu z Lechią Gdańsk. W obecnych rozgrywkach ani razu nie pojawił się na placu gry, ale na co dzień trenuje z drużyną Czesława Michniewicza. Z okazji urodzin Redakcja LL! życzy solenizantowi przede wszystkim wielu sukcesów z Legią, zdrowia oraz pomyślności w życiu prywatnym. Sto lat!

Krasnal - 1 godzinę temu, *.telkab.pl No to ochronka się kończy...Takie talenty grają i się rozwijają na zachodzie w pierwszym składzie....widać nie taki z niego kocór... wypożyczyć jak nie to narty.

M3 - 1 godzinę temu, *.zus.pl Słyszałem plotki, że nasz Mosór na zgrupowaniu pokazał poziom niższy niż Wieteska. Nie wiem czy to możliwe...

Hiszpan - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Powinien dostać szansę. Podobnie jak Włodarczyk. I potem albo w lewo albo w prawo. A u nas nieograny 22 latek to ciągle młody talent.

Ja - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Najlepszego

Tors - 3 godziny temu, *.orange.pl najlepszego!

