Legia Warszawa 104-93 Polpharma Starogard Gdański

Piątek, 29 stycznia 2021 r. 20:05 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 24. kolejki Energa Basket Ligi rozegranym na Bemowie Legia Warszawa wygrała 104-93 z Polpharmą Starogard Gdański. Jest to 17. zwycięstwo "Zielonych Kanonierów" w tym sezonie! Jednocześnie legioniści zapewnili sobie awans do fazy play-off.



Goście zaczęli zaskakująco, bo bardzo szybko objęli prowadzenie 8:0. Legioniści często popełniali straty, nie potrafili odnaleźć się po obu stronach boiska. Polpharma wykorzystywała sytuację i w połowie pierwszej kwarty wygrywała 14:4. Końcowe fragmenty tej części meczu należały do Legii, która zdobyła jedenaście punktów z rzędu i wyszła na minimalne prowadzenie. Celny rzut Lestera Medforda niemal z połowy boiska ustalił wynik kwarty na 20:20.



Gospodarze w końcu znaleźli odpowiedni rytm pozwalający im na ucieczkę rywalowi na kilka punktów. Po celnych rzutach za trzy punkty Lestera Medforda i Grzegorza Kulki było już 39:29 dla warszawian, którzy wydawali się w pełni opanować sytuację na boisku. Polpharma nie znajdowała odpowiedzi na skuteczną grę rywali, którzy raz za razem trafiali z dystansu. Szczelna obrona miejscowych pozwoliła „Kociewskim Diabłom" na zdobycie 41 punktów w pierwszej kwarcie meczu. Na półmetku spotkania stołeczny zespół prowadził 52:41.



Tuż po powrocie z szatni wiatr w żagle złapali przyjezdni. Dzięki dwóm trafieniom z dystansu zmniejszyli straty, ale warszawianie natychmiast ostudzili entuzjazm przeciwnika. Efektownie kontrę zakończył Jakub Karolak, a pod koszem odnajdował się Grzegorz Kulka. Po pięciu minutach gry w drugiej połowie Legia prowadziła 64:47. W ostatnich sekundach kwarty ponownie gospodarze popisali się trafieniem niemal z połowy boiska – tym razem z trzech punktów cieszył się Jamel Morris, a Zieloni Kanonierzy wygrywali 78:61.



Polpharma nie składała broni - trafiali Trevon Allen, Jacek Jarecki i Joe Furstinger, ale jak się okazało był to tylko chwilowy zryw podopiecznych trenera Roberta Skibniewskiego. Zieloni Kanonierzy po kilku chwilach powrócili do dawnej przewagi, ale ponownie rywale dali o sobie znać i zmniejszyli straty do dziewięciu punktów. Legia nie pozwoliła rywalom na więcej i wygrała ostatecznie 104:93.



Kolejne spotkanie koszykarze rozegrają w przyszłą niedzielę, 7 lutego o 17:35 w Ostrowie Wielkopolskim z miejscową Stalą.



Legia Warszawa 104-93 Polpharma Starogard Gdański

Kwarty: 20-20, 32-21, 26-20, 26-32



Legia Warszawa [punkty, za trzy]

8. L. Medford Jr 27 (1)

24. J. Morris 19 (2)

14. G. Kulka 12 (1)

3. J. Karolak 7 (1)

91. D. Wyka 2

---

5. N. Neal 12 (1)

31. G. Kamiński 11 (2)

33. E. Watson 10

15. A. Linowski 4

2. B. Didier-Urbaniak -

84. P. Kuźkow -

99. J. Sadowski -



Polpharma Starogard Gdański [punkty, za trzy]

25. T. Allen 24 (2)

5. J. Furstinger 20

33. G. Surmacz 10 (1)

24. S. Hanley 9 (1)

7. S. Kowalczyk 8 (2)

---

3. J. Washington 15 (1)

6. J. Jarecki 7 (1)

12. S. Walda 0

69. M. Itrich 0

77. R. Chorab 0

15. S. Urbański -



Komisarz: Robert Zieliński

Sędziowie: Łukasz Jankowski, Grzegorz Czajka, Łukasz Andrzejewski



Mecz bez udziału publiczności.





