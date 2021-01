Futsal

Legia Warszawa 7-4 Futsal Szczecin

Niedziela, 31 stycznia 2021 r. 15:50 Woytek i Bodziach, źródło: Legionisci.com

W meczu 17. kolejki 1. ligi Polskiej Ligi Futsalu, rozegranym w hali OSiR Włochy, Legia Warszawa wygrała z Futsalem Szczecin 7-4. Jest to 11. zwycięstwo "Wojskowych" w tym sezonie. Do przerwy legioniści prowadzili 3-2, a krótko po zmianie stron goście doprowadzili do wyrównania. Druga część meczu należała jednak do Legii, która w 4 minuty zdobyła 4 gole. 5 minut przed końcem spotkania czerwoną kartkę zobaczył Mateusz Gliński.



Kolejne spotkanie legioniści rozegrają w sobotę, 6 lutego o 17:00 w Obornikach.



I liga: Legia Warszawa 7-4 (3-2) Futsal Szczecin

1-0 - 2:08 Adam Grzyb (as. Świniarski)

2-0 - 4:38 Mateusz Gliński (karny)

2-1 - 9:14 Karol Ława

3-1 - 13:08 Paweł Tarnowski (as. Świniarski)

3-2 - 19:39 Karol Ława

3-3 - 23:42 Karol Ława

4-3 - 29:04 Michał Szymczak (as. Grzyb)

5-3 - 31:52 Paweł Tarnowski

6-3 - 32:36 Krzysztof Jarosz (as. Grzyb)

7-3 - 33:11 Mariusz Milewski (przedłużony rzut karny)

7-4 - 37:12 Maksym Sapon



Legia: 16. Tomasz Warszawski - 14. Krzysztof Jarosz, 49. Michał Szymczak, 81. Mariusz Milewski, 19. Adam Grzyb

Rezerwa: 88. Adam Świątkowski - 23. Mateusz Olczak, 8. Mateusz Gliński, 9. Paweł Tarnowski, 11. Bartłomiej Świniarski, 17. Buzurgmehr Yusupov, 21. Grzegorz Och



Futsal Szczecin: 90. Łukasz Koszmider - 8. Maksym Sapon, 9. Bruno Fernandes, 32. Karol Ława, 11. Patryk Jurys

Rezerwa: 23. Kamil Hajdukiewicz, 16. Łukasz Zieliński, 20. Konrad Kowalczyk, 69. Otari Giorgiobiani



