Trening: Bez Kapustki, ale z Martinsem, Valencią i Borucem

Wtorek, 26 stycznia 2021 r. 13:28 Woytek, źródło: Legionisci.com

Wtorkowy trening piłkarze Legii rozpoczęli na siłowni. Dopiero po kilkudziesięciu minutach wyszli na boisko i trenowali przez godzinę. W zajęciach nie uczestniczył Bartosz Kapustka, który podczas wczorajszych zajęć doznał urazu łydki w jednym ze starć. Ponadto zabrakło Cezarego Miszty, Mateusza Wieteski i Kacpra Skibickiego.



Fotoreportaż z meczu - 28 zdjęć Woytka



Obecni byli natomiast Artur Boruc, Joel Valencia i Andre Martins, którzy w poniedziałek nie trenowali. Indywidualnie trenował Marko Vesović.



W sumie sztab miał do dyspozycji 23 zawodników. Po krótkiej rozgrzewce piłkarze rozgrywali kontrataki - trzech atakujących i dwóch obrońców plus bramkarz. Głównym punktem zajęć był turniej czterech drużyn po sześciu graczy, które wystąpiły w następujących zestawieniach:



Różowi: Boruc - Mladenović, Pekhart, Andre Martins, Gwilia, Lewczuk

Niebiescy: Cierzniak - Jędrzejczyk, Luquinhas, Slisz, Juranović, Rafael Lopes

Fioletowi: Mucha - Cholewiak, Kostorz, Wszołek, Holownia, Valencia

Zieloni: Tobiasz - Niski, Mosór, Macenko, Kisiel, Ciepiela



Najpierw rozegrano trzyminutowe gierki każdy z każdym. Najlepiej spisali się Różowi, którzy wygrali wszystkie mecze, ale potem jeszcze odbyły się finały. O trzecie miejsce zagrali Zieloni z Fioletowymi, a o pierwsze Różowi z Niebieskimi. Turniej wygrali Różowi 3-0, ale spotkało się to z niezadowoleniem niebieskich, którzy twierdzili, że dwa gole dla rywali padły ze spalonych. Trzecie miejsce przypadło Fioletowym (3-1).



W środę "Wojskowi" mają zaplanowane dwie jednostki treningowe. Pierwsza rozpocznie o godzinie 11:00, a o godzinie 15:00 zostanie rozegrany sparing ze Stomilem Olsztyn.