Legia - Stomil

Dziś sparing z pierwszoligowcem

Środa, 27 stycznia 2021 r. 07:01 Woytek, źródło: Legionisci.com

O godzinie 15:00 w ośrodku Legia Training Center w Książenicach Legia Warszawa zagra towarzysko ze Stomilem Olsztyn. Po 17 rozegranych meczach w I lidze olsztynianie zgromadzili na swoim koncie 20 punktów i zajmują 12. miejsce w tabeli.



Szkoleniowcem drużyny jest Adam Majewski, który w latach 1999-2003 występował w Legii Warszawa. W sumie w koszulce z "eLką" na piersi rozegrał 152 mecze i zdobył 7 bramek. W 2002 roku wywalczył z Legią mistrzostwo Polski i Puchar Ligi.



Po raz ostatni na najwyższym szczeblu rozgrywkowym Stomil występował w sezonie 2001/2002. W kolejnych dwóch latach notował spadki i na dwa sezony wylądował w IV lidze (obecnie III liga). Od sezonu 2007/08 rozpoczął stopniowy marsz w górę i od sezonu 2012/13 występuje na zapleczu Ekstraklasy. Najczęściej musi bronić się przed spadkiem do II ligi. Najwyższe miejsce, które udało mu się zająć w końcowej tabeli, to siódme.



Stomil przygotowuje się do rundy wiosennej w Siedlcach. Do tej pory rozegrał dwa sparingi z trzecioligowcami. W pierwszym ograł Huragana Morąg 6-1, a w minioną sobotę pokonał Pogoń Grodzisk Mazowiecki 4-1. Bramki dla olsztynian w tym spotkaniu zdobyli Maciej Spychała, Adrian Szczutkowski, Koki Hinokio i Sam van Huffel.



W zespole z Warmii i Mazur występuje Vjačeslavs Kudrjavcevs, który w roku 2018 był jednym z bramkarzy rezerw Legii i trenował z pierwszym zespołem. W sumie rozegrał 19 meczów w trzeciej lidze i odszedł do FK Ventspils. Najbardziej znanym graczem Stomilu jest 33-letni Grzegorz Kuświk, który ma na swoim koncie 241 spotkań i 57 bramek w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce.



Z meczu Legia - Stomil nie zostanie przeprowadzona transmisja ze względu na treningowo-taktyczny charakter spotkania. Na Legionisci.com poinformujemy o wyniku i strzelcach goli.