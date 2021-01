Skibicki wróci w przyszłym tygodniu

Wtorek, 26 stycznia 2021 r. 16:34 Woytek, źródło: Legia.com

Podczas sparingu z Dynamem Kijów Kacper Skibicki doznał razu kolana. Szczegółowe badania przeprowadzone po powrocie do Polski wykazały częściowe uszkodzenia więzadła rzepkowo-udowego. Zawodnik nie brał udziału w poniedziałkowym i wtorkowym treningu "Wojskowych". Jego występ w meczu z Podbeskidziem jest wykluczony, ale według informacji klubu, uraz nie jest poważny i w przyszłym tygodniu wróci do treningów.



Na ten moment niepewny jest także występ Bartosza Kapustki. Pomocnik, na którym Czesław Michniewicz chce oprzeć grę ofensywną, odczuwa skutki starcia z poniedziałkowych zajęć. Fizjoterapeuci robią co mogą, by "naprawić" łydkę "Kapiego" jeszcze przed niedzielą.