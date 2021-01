Komentarze (10)

123 - 44 minuty temu, *.247.5 Juz wiadomo, ktorzy zawodnicy nie rokuja.

Czystki beda na bank. odpowiedz

Wawa - 58 minut temu, *.124.248 Wniosek mamy 12 13 nastu zawodników do gry w EX EX reszta to pozoraci z pozorem maks 1 liga loko loko odpowiedz

Pj - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ciekawe ile pudel na stomil postawił ???? odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Pj:

Zadziwiajacy jest ten brak szacunku niektórych do właściciela i Prezesa dzieki któremu mamy to co mamy. odpowiedz

gLa - 1 godzinę temu, *.plus.pl i raków nas dojedzie i przeskoczy zaraz w tabeli , jak nie wyciągniemy tego w drugiej połowie ... :-D odpowiedz

Walerek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Ja pier.ole. Ile Wieteska i Jędrzejczyk postawili na Stomil? Żenada. odpowiedz

Lulas - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ile na stomil? Bo Jędrzejczyk pytał? odpowiedz

Wawa - 2 godziny temu, *.124.248 Buchaaaaaaa

To jest Legia loko loko

To nie zespół to stan umysłu loko loko

Zmienicy normalnie poziom ex według loko

Boisko weryfikację wszystko

Loko loko odpowiedz

Pj - 2 godziny temu, *.chello.pl Ku*wa co za żenada odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl No i zaczynamy kolejną już rundę od 0:1,rundę sponsorowaną przez bukmachera... odpowiedz

