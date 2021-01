W meczu 16. kolejki II ligi siatkówki Legia Warszawa wygrała 3-0 na wyjeździe z zespołem UKS Międzyrzecka Trójka. To 16. zwycięstwo z rzędu podopiecznych Mateusza Mielnika w tym sezonie. Przed legionistami jeszcze dwa spotkania w fazie zasadniczej, a potem rozpocznie się walka w play-off`ach. Kolejny mecz "Wojskowi" rozegrają za tydzień na wyjeździe z UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki. II liga: UKS Międzyrzecka Trójka 0-3 Legia Warszawa Sety: 23-25, 13-25, 23-25

