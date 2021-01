Jeden młodzieżowiec do gry z Podbeskidziem? Młodzieżowcy Legii na tle Ekstraklasy

Czwartek, 28 stycznia 2021 r. 09:57 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

W minionym sezonie Legia wygrała klasyfikację Pro Junior System, w której przyznawane są punkty za występy młodych zawodników oraz wychowanków. Stołeczny zespół zgromadził łącznie 12596 punktów, pokonując m.in. Lecha Poznań (12306) oraz ŁKS Łódź (8679). Obecny sezon w PKO Ekstraklasie jest drugim w historii, w którym obowiązuje przepis o grze zawodnika o statusie młodzieżowca. W bieżących rozgrywkach młodzieżowcami są piłkarze urodzeni w roku 1999 i młodsi.



Tymczasem w Legii w obecnych rozgrywkach pod tym kątem jest pewien deficyt. Doszło do tego, że przed niedzielnym meczem z Podbeskidziem Bielsko-Biała sztab szkoleniowy musi chuchać i dmuchać na Bartosza Slisza, bo jest jedynym graczem z ścisłej kadry pierwszej drużyny, który może wybiec na boisko! Kacper Skibicki ma uraz kolana, Cezary Miszta wypadł z powodu koronawirusa, Michał Karbownik odszedł z klubu, a Maciej Rosołek został wypożyczony do Arki Gdynia. W kolejce czeka kilku młodych zawodników, którzy trenują z „jedynką”, ale jak niedawno przyznał trener Czesław Michniewicz, nie są jeszcze gotowi i muszą dużo pracować na swoją szansę.



Postanowiliśmy sprawdzić, jak pod względem młodych zawodników wypada Legia na tle wszystkich zespołów Ekstraklasy. Wszystkich zawodników rozpisaliśmy według pozycji na boisku.



Bramkarze



Na tej pozycji we wszystkich szesnastu zespołach Ekstraklasy wystąpiło pięciu zawodników. Piłkarzy o statusie młodzieżowca zobaczyliśmy w Cracovii, Jagiellonii Białystok, Stali Mielec, Warcie Poznań i Legii Warszawa. Najwięcej meczów rozegrał Karol Niemczycki z Cracovii, który wystąpił w 14 meczach (1260 minut). Najmniej natomiast Xavier Dziekoński, najmłodszy z całego grona bo z rocznika 2003, zagrał jeden mecz w barwach zespołu z Białegostoku. W zespole Legii wystąpił 19-letni Cezary Miszta, który zadebiutował w meczu z Wartą Poznań, zmieniając w drugiej połowie Artura Boruca. Kolejną szansę młody zawodnik otrzymał w meczu z Cracovią, gdzie rozegrał cały mecz. W obu spotkaniach nie dopuścił do straty bramki.

Najwięcej meczów: Karol Niemczycki (Cracovia) - 14 meczów

Najmniej meczów: Xavier Dziekoński (Jagiellonia) - 1 mecz

Najwięcej minut: Karol Niemczycki (Cracovia) - 1260 minut

Najmniej minut: Xavier Dziekoński (Jagiellonia) - 90 minut.

Najstarszy zawodnik: Karol Niemczycki (Cracovia), Rafał Strączek (Stal Mielec) - rocznik 1999

Najmłodszy zawodnik: Xavier Dziekoński (Jagiellonia) - rocznik 2003

Najwięcej puszczonych goli: Rafał Strączek (Stal Mielec) - 23 bramki

Najmniej puszczonych goli: Cezary Miszta (Legia), Xavier Dziekoński (Jagiellonia) - 0 bramek



Obrońcy



Wśród obrońców zawodników ze statusem młodzieżowca zagrało, aż 20 zawodników. Najwięcej wystąpiło w Górniku Zabrze, Jagiellonii Białystok i Wiśle Kraków, w każdym z tych zespołów przynajmniej jedną minutę rozegrało trzech zawodników. W Legii podpinamy trochę na wyrost w tej kategorii Michała Karbownika, który trzy spotkania zagrał na lewej obronie za kadencji trenera Aleksandara Vukovicia, natomiast u trenera Czesława Michniewicza w pomocy. Najwięcej meczów i minut na boisku spędził gracz Rakowa Częstochowa - Kamil Piątkowski. Obrońca zagrał we wszystkich meczach, rozgrywając 1260 minut, tyle samo spotkań zagrał Tymoteusz Puchacz z Lecha Poznań, ale przebywał na boisku 90 minuty. Na drugim biegunie jest Kamil Kruk, zawodnik Zagłębia Lubin, który zagrał tylko jeden mecz i jedną minutę, która okazała się zabójcza dla Śląska Wrocław, bo Kamil od razu wpisał się na listę strzelców, zapewniając trzy punkty swojemu zespołowi oraz Bartłomiej Mruk z Pogoni Szczecin. Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Kacper Chodyna z Zagłębia Lubin, natomiast najwięcej razy żółtym kartonikiem został ukarany Dawid Szot z Wisły Kraków - trzykrotnie. Jak wspominaliśmy powyżej w zespole Legii tylko jeden młodzieżowiec grał w obronie. Michał Karbownik rozegrał 3 mecze, łącznie na boisku spędzając 181 minut.

Najwięcej młodzieżowców: Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Wisła Kraków - 3 zawodników

Najmniej młodzieżowców: Legia Warszawa, Lech Poznań, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Warta Poznań, Pogoń Szczecin, Raków Częstochowa - 1 zawodnik

Najwięcej meczów: Kamil Piątkowski (Raków), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznań) - 14 meczów

Najmniej meczów: Kacper Michalski (Górnik Zabrze), Rafał Kobryń (Lechia Gdańsk), Łukasz Seweryn (Stal Mielec), Daniel Hoyo-Kowalski (Wisła Kraków), Aleks Ławniczak (Warta Poznań), Kamil Kruk (Zagłębie Lubin), Bartłomiej Mruk (Pogoń Szczecin) - 1 mecz

Najwięcej minut: Kamil Piątkowski (Raków) - 1260 minut

Najmniej minut: Kamil Kruk (Zagłębie Lubin), Bartłomiej Mruk (Pogoń Szczecin) - 1 minuta.

Najstarszy zawodnik: Adrian Gryszkiewicz (Górnik Zabrze), Paweł Olszewski (Jagiellonia Białystok), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznań), Rafał Kobryń (Lechia Gdańsk), Wojciech Błyszko (Stal Mielec), Aleks Ławniczak (Warta Poznań), Kacper Chodyna (Zagłębie Lubin) - rocznik 1999

Najmłodszy zawodnik: Daniel Hoyo-Kowalski (Wisła Kraków) - rocznik 2003

Najwięcej strzelonych bramek: Kacper Chodyna (Zagłębie Lubin) - 2 bramki

Najwięcej kartek: Dawid Szot (Wisła Kraków) - 3 żółte kartki



Pomocnicy



W tej formacji prawdziwy urodzaj zawodników. We wszystkich szesnastu klubach chociaż przez minutę na boisku przebywało 52 zawodników ze statusem młodzieżowca. Najwięcej przedstawicieli młodzieżowców na boisku miał Górnik Zabrze, w barwach którego zagrało pięciu takich zawodników. Jednego zawodnika mniej, który chociażby zagrał minutę w meczu Ekstraklasy wystawiła Legia Warszawa, Lech Poznań, Lechia Gdańsk, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Śląsk Wrocław oraz Pogoń Szczecin. Najwięcej meczów rozegrał Jakub Moder z Lecha Poznań, który zasilił już szeregi angielskiego Brighton & Hove Albion FC oraz Łukasz Poręba z Zagłębia Lubin, obaj zagrali w 14 spotkaniach. Ten pierwszy na boisku spędził 1211 minut natomiast ten drugi 1027 minut. Jeden mecz w PKO Ekstraklasie rozegrał Jakub Gut (Cracovia), Maciej Bortniczuk (Jagiellonia Białystok), Kacper Urbański (Lechia Gdańsk), Javier Ajenjo Hyjek oraz Michał Rakowiecki (obaj Piast Gliwice), Przemysław Maj (Stal Mielec) i Marcin Szpakowski (Śląsk Wrocław). Ten pierwszy przebywał na boisku najmniej z wyżej wymienionych graczy, bo rozegrał jedynie 5 minut. Najwięcej razy do siatki rywala trafiał Jakub Moder, który uczynił to czterokrotnie, dwie bramki mniej zdobył Bartosz Slisz z Legii Warszawa. W zespole Wojskowych z pomocników wystąpiło czterech zawodników. Zadebiutował Kacper Skibicki, który w debiucie zdobył bramkę przeciwko Lechowi Poznań oraz Michał Karbownik, Maciej Rosołek i Bartosz Slisz.

Najwięcej młodzieżowców: Górnik Zabrze - 5 zawodników

Najmniej młodzieżowców: Warta Poznań, Wisła Kraków - 1 zawodnik

Najwięcej meczów: Jakub Moder (Lech Poznań), Łukasz Poręba (Zagłębie Lubin) - 14 meczów

Najmniej meczów: Jakub Gut (Cracovia), Maciej Bortniczuk (Jagiellonia Białystok), Kacper Urbański (Lechia Gdańsk), Javier Ajenjo Hyjek i Michał Rakowiecki (obaj Piast Gliwice), Przemysław Maj (Stal Mielec), Marcin Szpakowski (Śląsk Wrocław). - 1 mecz

Najwięcej minut: Jakub Moder (Lech Poznań) - 1211 minut

Najmniej minut: Jakub Gut (Cracovia) - 5 minut.

Najstarszy zawodnik: Jakub Moder (Lech Poznań), Tomasz Makowski i Mateusz Sopoćko (Lechia Gdańsk), Konrad Gutowski (Podbeskidzie Bielsko-Biała), Bartosz Slisz (Legia Warszawa), Damian Pawłowski i Szymon Stasik (Stal Mielec), Szymon Lewkot (Śląsk Wrocław), Piotr Pyrdoł (Wisła Płock), Jakub Bednarczyk (Zagłębie Lubin), - rocznik 1999

Najmłodszy zawodnik: Kacper Urbański (Lechia Gdańsk) - rocznik 2004

Najwięcej strzelonych bramek: Jakub Moder - 4 bramki

Najwięcej kartek: Tomasz Makowski (Lechia Gdańsk) - 3 żółte kartki i 1 czerwona kartka



Napastnicy



Siedemnastu piłkarzy urodzonych w roczniku 1999 bądź młodszym wystąpiło chociażby w jednym meczu Ekstraklasy. Po dwóch napastników wystąpiło w Lechu Poznań, Stali Mielec w tym były gracz Legii - Łukasz Zjawiński, Pogoni Szczecin oraz w Wiśle Płock. Po jednym zawodniku z tej formacji wystąpiło w Cracovii, Górniku Zabrze, Jagiellonii Białystok, Lechii Gdańsk, Piaście Gliwice, Śląsku Wrocław oraz Legii Warszawa. Wśród legionistów także trochę na siłę wrzucamy tutaj Macieja Rosołka, który w 1. kolejce wystąpił od pierwszych minut obok Tomasa Pekharta zaliczając nawet asystę. Najwięcej spotkań rozegrał Dawid Kocyła z Wisły Płock a tuż za nim Dominik Steczyk z Piasta Gliwice. Kocyła zagrał w 14 meczach a w dwóch mniej Steczyk. Jedno spotkanie rozegrał Krzysztof Toporkiewicz z Jagiellonii Białystok, Kacper Sałdocha ze Stali Mielec, Sebastian Bergier ze Śląska Wrocław, Hubert Turski z Pogoni Szczecin i Filip Szymczak z Lecha Poznań. Po jednej bramce na swoim koncie zanotowali Dominik Steczyk (Piast Gliwice), Łukasz Zjawiński (Stal Mielec), Dawid Kocyła i Mateusz Lewandowski (Wisła Płock) oraz Adrian Benedyczak z Pogoni Szczecin.

Najwięcej młodzieżowców: Lech Poznań, Stal Mielec, Pogoń Szczecin, Wisła Płock - 2 zawodników

Najmniej młodzieżowców: Cracovia, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Lechia Gdańsk, Piast Gliwice, Śląsk Wrocław, Legia Warszawa - 1 zawodnik

Najwięcej meczów: Dawid Kocyła (Wisła Płock) - 14 meczów

Najmniej meczów: Krzysztof Toporkiewicz (Jagiellonia Białystok), Kacper Sałdocha (Stal Mielec), Sebastian Bergier (Śląsk Wrocław), Hubert Turski (Pogoń Szczecin), Filip Szymczak (Lech Poznań) - 1 mecz

Najwięcej minut: Dominik Steczyk (Piast Gliwice) - 883 minut

Najmniej minut: Filip Szymczak (Lech Poznań) - 1 minuta

Najstarszy zawodnik: Dariusz Pawłowski (Górnik Zabrze), Dominik Steczyk (Piast Gliwice), Sebastian Bergier (Śląsk Wrocław), Mateusz Lewandowski (Wisła Płock), - rocznik 1999

Najmłodszy zawodnik: Przemysław Kapek (Cracovia), Aleksander Buksa (Wisła Kraków), Hubert Turski (Pogoń Szczecin) - rocznik 2003

Najwięcej strzelonych bramek: Dominik Steczyk (Piast Gliwice), Łukasz Zjawiński (Stal Mielec), Dawid Kocyła i Mateusz Lewandowski (Wisła Płock) oraz Adrian Benedyczak (Pogoń Szczecin) - 1 bramka

Najwięcej kartek: Łukasz Zjawiński (Stal Mielec), Adrian Benedyczak (Pogoń Szczecin) - 2 żółte kartki.



Podsumowanie



Najwięcej młodzieżowców w minionej rundzie jesiennej zagrało w Górniku Zabrze. W zespole trenera Marcina Brosza zagrało dziewięciu zawodników. Jeden mniej zagrał w Jagiellonii Białystok i Stali Mielec. Po siedmiu młodzieżowców wystąpiło w Śląsku Wrocław, Lechu Poznań i Pogoni Szczecin. W Legii zagrało pięciu zawodników - Cezary Miszta, Kacper Skibicki, Michał Karbownik, Bartosz Slisz oraz Maciej Rosołek. Ogółem we wszystkich szesnastu klubach wystąpiło 92 zawodników ze statusem młodzieżowca.



Jeżeli mowa o procencie minut rozegranych przez młodzieżowców w zestawieniu do rozegranych minut wszystkich zawodników danego klubu, to liderem jest Lech Poznań, gdzie piłkarze urodzeni w 1999 roku bądź młodszy zagrali 28,79% wszystkich minut. Na drugim miejscu jest Zagłębie Lubin z 16,15%, Legia natomiast plasuje się na piątym miejscu z 14,16%. Także pod względem zdobytych bramek przez młodzieżowców na pierwszym miejscu plasuje się Lech, młodzi zdobyli 6 bramek z 23 zdobytych przez wszystkich graczy. Legia plasuje się na drugim miejscu z dorobkiem 3 bramek na 23.



Udział wszystkich młodych graczy w Legii nie jest zbyt wysoki, bo głównie grał Michał Karbownik oraz Bartosz Slisz. A swoje sporadyczne szanse dostawał Maciej Rosołek, który został wypożyczony na rundę wiosenną do I-ligowej Arki Gdynia. Oficjalnie w I zespole zadebiutował Cezary Miszta i Kacper Skibicki, który powtórzył wyczyn Rosołka z jego debiutu i zdobył bramkę z Lechem Poznań. Na obozie w Dubaju przebywało kilku młodych wyróżniających się graczy drugiej drużyny. Wśród bramkarzy jest Kacper Tobiasz, z obrony Ariel Mosór i Nikodem Niski, pomocnicy Kacper Skibicki, Bartłomiej Ciepiela, Jakub Kisiel oraz Jehor Macenko i napastnik Kacper Kostorz. Niestety ze względu na zakażenie koronawirusem na obozie nie zobaczyliśmy Szymona Włodarczyka, który coraz mocniej puka do drzwi pierwszego zespołu. Miejmy nadzieję, że w nadchodzącej rundzie kilku z tych zawodników dostanie swoje szanse na pokazanie umiejętności w pierwszym zespole w meczach ligowych.