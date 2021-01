Legia chce skrzydłowego Hapoelu

+ dodaj komentarz

@M.:

1.Akademia.... Sorry ale nie wiem na co Wy liczycie. To maszynka do zarabiania kasy Mioduskiego bedzie i to moze za 10 lat. Nie licz na to ze adepci naszej akademii beda wprowadzac nas do LM. Nie liczylbym na to rowniez ze urodzasie tam zawodnicy pokroju pilkarzy takich jak VOO, Nikolic czy Gui a takich Legia potrzebuje bo nawet o jeden poziom nizej notowani pilkarze nie daja nam europejskich pucharow. Akademia nie znaczy nic poki co a nie mysle ze bedzie miec wplyw na jakosc pilkarska.

".Mistrzostwa... Spoko jakos sie dociagnelismy i co z tego... pasmo porazek z jakimis cracoviami w domu pierwszy raz od wieku czy regularne bitki od piasta i zero grania w europi.. Dalej te mistrzostwo az tyle znaczy?? Fakt jako trofeum w gablocie.... to spoko reszta to arcy tragikomedia

£. Posmiewiskiem Legia jest bo jak na sie noga powija to w Polsce jest fiesta i kazdy nam wytyka najmniejszy blad poniewaz uwazamy sie za hegemona ligi. Liga jest beznadziejna i jest posmiewiskiem w europie. DM sprowadzil Legie na psy i zal na to patrzec. Na to kto tu gra w ogole haaaaa.

Tu nie trzzeba rydzyka tylko takiego Mioduskiego tylko z bardziej podejsciem Lesnodorskiego. Ulepilby z nich prezesa ktory by dal rade. Yeba ten caly syf. Legia sie stacza i to zaden sekret!

