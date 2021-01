Legia Warszawa poinformowała, że w związku z podejrzeniem zakażenia COVID-19 u Cezarego Miszty, niezwłocznie przeprowadzone badania dały wynik pozytywny. Zawodnik od razu został odizolowany od zespołu i przebywa w domu. Zespół zgodnie z planem przygotowuje się do niedzielnego meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała.

Elo - 58 minut temu, *.chello.pl Zaczyna się. Celtic jak wrócił z Dubaju to też 3/4 drużyny było zarażone. odpowiedz

