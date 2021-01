Transfery

Janković na testach medycznych w Warszawie

Środa, 27 stycznia 2021 r. 20:04 Woytek, źródło: Legia.com

Marko Janković przyleciał w środę do Warszawy. Reprezentant Czarnogóry w czwartek i piątek odbędzie testy medyczne, po których podpisze kontrakt z Legią Warszawa. 25-letni skrzydłowy w styczniu rozwiązał kontrakt z włoskim klubem SPAL. W tym sezonie piłkarz rozegrał dwa mecze w Serie B i jeden w Pucharze Włoch.



W lipcu 2013 roku jako 18-latek Janković odszedł z młodzieżowej drużyny Partizana do Olympiakosu Pireus. Tam grał w drużynie młodzieżowej, a po roku został wypożyczony do serbskiego OFK Belgrad. W sezonie 2015/16 ponownie trafił na wypożyczenie do NK Maribor, ale przez pół roku nie przebił się do kadry meczowej. Dopiero wiosną 2016 roku zaczął grać i wywalczył puchar Słowenii. Sezon 2016/17 rozpoczął znów na wypożyczeniu - tym razem wrócił do macierzystego klubu, czyli Partizana i to okazał się najlepszy moment w jego karierze. W sumie 101 meczów, w których strzelił 13 goli i zanotował 24 asysty (źródło: transfermarkt). Najlepszy liczbowo miał sezon 2017/18 - 42 mecze, 7 goli, 9 asyst, a rok wcześniej wystąpił w 38 spotkaniach Partizana i wywalczył z nim mistrzostwo i puchar kraju.



W styczniu 2019 roku za 1,8 mln euro trafił z Partizana do SPAL, ale okres gry we Włoszech może uznać za stracony, bo grał bardzo mało. Janković ma na swoim koncie 23 występy w kadrze Czarnogóry.







