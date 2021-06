Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Skarby Miasta - Warszawa 2017/18

Poniedziałek, 28 czerwca 2021 r. 11:39 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Blisko cztery lata temu ukazała się pierwsza książka z serii "Skarby Miasta", poświęcona Warszawie i klubom ze stolicy. Przedstawionych zostało kilkadziesiąt klubów - od grającej w ekstraklasie Legii po zespoły z najniższych klas rozgrywkowych. Co znajdziemy w środku? W porządku alfabetycznym wszystkie w tamtym okresie kluby piłkarskie zarejestrowane w Warszawie, a przy okazji każdego z nich znajdujemy podstawowe informacje, takie jak data powstania, barwy klubowe, adres klubu i stadionu, nazwisko prezesa i aktualnego wówczas trenera, jak również dwustronicowe zdjęcie kadry klubowej (z podstawowymi informacjami nt. każdego gracza).



Ponadto, przy przedstawianiu każdego z klubów, znajdziemy krótki opis jego historii i obecnej działalności. W ten sposób poznajemy takie kluby jak Olimpia, Okęcie, Przyszłość, RKS Ursus, Drukarz, GKP Targówek, ale i działające znacznie krócej - Grom Warszawa, Inter Warszawa, Escola Varsovia, UKS Siekierki, SF Wilanów, Coco Jumbo, KS Wesoła, czy Victoria Zerzeń.



Cała publikacja liczy przeszło 250 kolorowych stron i została wydrukowana na naprawdę dobrej jakości papierze. Fotografie zespołów są bardzo dobrej jakości, nieco gorszej te przedstawiające klubowe budynki - często zapożyczane ze stron klubowych.



W części poświęconej Legii znajdujemy - zamiast przedstawionej pokrótce historii (jak w przypadku większości innych klubów) - trzystronicowy wywiad z Antonim Trzaskowskim. Co więcej? Oficjalna fotografia drużyny, która w 2017 roku zdobyła mistrzostwo Polski oraz zdjęcie kadry Legii II. Ponadto przedstawiona została z danymi personalnymi kadra pierwszego i drugiego zespołu Legii, z którego do dzisiaj w Legii pozostało niewielu graczy, nie licząc Cezarego Miszty i Mateusza Kochalskiego.



Na kartach książki nie mogło zabraknąć założonego w 2001 roku Legionu Warszawa. Drużyna powstała z inicjatywy Tygodnika "Nasza Legia", który swego czasu organizował "Ligę Fanów", a jej reprezentacja zgłoszona została do rozgrywek ligowych. Legion gra po dziś dzień, choć jego związki z Legią są już tylko wspomnieniem, nie licząc oczywiście charakterystycznej eLki w kółeczku na klubowych koszulkach. "Legion powstał z inicjatywy kibiców Legii. Medialnie długo wspierał go tygodnik Nasza Legia. Mogłoby się wydawać, że takie powiązania z największym klubem stolicy zaprocentują. Niestety, Legion miał pecha. Założono go niemal w tym samym czasie, kiedy fani weszli w konflikt z właścicielami klubu, firmą ITI. (...) - Do 2013 roku, w dość ograniczonym stopniu, ale współpracowaliśmy. W głównej mierze polegało to na tym, że mogliśmy uczestniczyć w meczach Legii rozgrywanych przy Łazienkowskiej. (...) Liczyłem przede wszystkim na to, że nasi najzdolniejsi wychowankowie zostaną włączeni do systemu szkolenia Legii. Tak się jednak nie stało. W 2013 roku straciliśmy dostęp do boisk na Polfie, co przekreśliło sens dalszej współpracy z Legią - wyjaśnia okoliczności rozwodu Jarosław Pulkowski, prezes klubu" - czytamy w Skarbach Miasta.



Do książki dołączona została mapa stadionów w Warszawie oraz gra planszowa. W kolejnych latach autorzy przygotowali kolejne tomy "Skarbów Miasta" - Saga Śląska I, Wrocław, Łódź, Trójmiasto i Poznań.



Tytuł: Skarby Miasta - Warszawa 2017/18

Autor: Łukasz Cielemęcki, Adam Drygalski, zdjęcia Piotr Kucza

Wydawnictwo: Skarby Miasta

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 256

Cena okładkowa: 38 zł



Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.